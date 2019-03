Titolo originale: Karenina & I

Regia: Tommaso Mottola

Cast: Gørild Mauseth, Liam Neeson, Sonia Bergamasco, Felka Tolstoy, Valentin Zaporozhets, Evgeny Veigel

Genere: Docufilm, colore

Durata: 86 minuti

Produzione: Norvegia, 2017

Distribuzione: Orto Polare

Data di uscita: 19 Marzo 2019

“Karenina & I” è un film di Tommaso Mottola, interpretato dall’attrice Gørild Mauseth - una leggenda del cinema nordico – e impreziosito dalla voce narrante della star internazionale Liam Neeson.

Karenina & I: un atto d'amore nei confronti del teatro

Il film racconta la sfida umana e professionale dell'attrice Gørild Mauseth che ha accettato di interpretare Anna Karenina nel paese natale di Tolstoj. Sulle tracce di Anna, e per scoprire i veri motivi per cui Tolstoj ha scritto il romanzo, l’attrice viaggia da Venezia al fiordo delle sue origini, sulle coste Artiche della Norvegia, e poi in treno attraverso l’immensa Russia, fino a Vladivostok, l'estremo oriente del Paese, alla ricerca dei segreti che Tolstoj aveva nascosto nel personaggio. L'esperienza la riporta inaspettatamente alle sue radici e ai suoi dolori più profondi, che in un gioco di specchi con l’eroina di Tolstoj, dà alla luce un'interpretazione unica. Ruolo della vita, Anna Karenina cambierà Gørild per sempre.