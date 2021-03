Justice League: Director’s Cut (2021)

"Justice League: Director's Cut" e la visione di Zack Snyder

A distanza di quattro anni, dopo numerose campagne dei fan, è uscita finalmente la versione di “Justice League” diretta da Zack Snyder: "Justice League: Director's Cut". A stento ricordo un hype così grande venutosi a creare intorno ad un film, diventato negli ultimi giorni trend topic sui social ed evento cross mediale. Finalmente l’attesa si è conclusa. Zack Snyder ha vinto. E con lui tutti quelli che avevano chiesto a gran voce il rilascio della versione originale del regista.

Era il 2017 quando Snyder, a causa di vicende familiari, aveva dovuto lasciare la cabina di regia ad un Joss Whedon ormai caduto in disgrazia e finito nel dimenticatoio. Per fortuna oggi, di quel film rimaneggiato, stravolto e bistrattato non è rimasto nulla (o quasi).

Un’opera ritrovata e rinnovata

Con le sue quattro ore di durata e i sei capitoli, questo “Justice League” ci regala una visione che rispecchia Snyder in tutto e per tutto: è cupo, gotico e dannatamente spettacolare.

La trama adesso segue un percorso lineare, con i buchi nella sceneggiatura della versione precedente colmati. A ciascun personaggio viene dato il giusto spazio che merita con alcuni supereroi che ne traggono beneficio: Il Batman di Ben Affleck, trascinatore e carismatico leader , il Cyborg di Ray Fisher, con la sua origin story ben sviluppata e la sua centralità all’interno del team, ed infine Flash, non più semplice macchietta comica.

Intendiamoci però, la Justice League di Zack Snyder non è un film perfetto, affatto. Mantiene i propri difetti strutturali così come erano presenti nella versione del 2017. Ma i 70 milioni di dollari extra concessi da Warner Bros per i reshoots e gli effetti speciali aggiuntivi si sentono e si vedono tutti.

Questa Justice League tira fuori la propria identità da cinecomic prendendo le distanze da quella impronta spiccatamente ironica e leggera di matrice marveliana voluta da Joss Whedon.

L’epicità di Zack Snyder

Dimenticatevi dunque di quel film perché ciò a cui assisterete è qualcosa di totalmente nuovo per i vostri occhi. La narrazione di Snyder è una sorta di racconto mitologico moderno che trasuda epicità da ogni poro, con i suoi eroi rappresentati (e venerati) come vere e proprie divinità.

Questa opera è figlia al cento per cento di Snyder, con tutti i pregi e difetti che hanno sempre contraddistinto il regista americano. Il nostro Zack, per colpire e travolgere lo spettatore, punta tutto sul comparto visivo e sul forte impatto emotivo della trama, dimenticandosi però talvolta della struttura narrativa che di conseguenza ne esce affaticata ed appesantita.

Che lo amiate o no, la versione di Snyder resta comunque uno dei miglior esempi di cinefumetto mai espressi fino ad ora.

Luca Francesconi