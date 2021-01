Judd Apatow è uno sceneggiatore, regista, comico, cabarettista, produttore cine-televisivo, conduttore radiofonico e attore statunitense.

Judd Apatow: un autore col vizio della commedia

(Syosset, 6 dicembre 1967)

Judd Apatow nasce il 6 dicembre del 1967 a Flushing, New York. Suo padre è impiegato nel campo immobiliare, mentre la madre ha nel suo curriculum un lavoro in un comedy club a Southampton. Proveniente da una famiglia ebraica, Judd ha un fratello più grande e una sorella più piccola.

Quando ha dodici anni i genitori si separano e con loro anche i tre fratelli: il più grande, Robert, va a vivere con il nonno materno, il produttore discografico Bob Shad, la sorella, Mia, va con la madre, e Judd con il padre.

Amante della commedia fin da piccolo e fan di Steve Martin, il giovane inizia a farsi le ossa come comico durante gli anni della Syosset High School nella radio della scuola dove presenta il programma "Club Comedy".

Questa attività gli permette, grazie ai contatti della mamma, di entrare in contatto con diversi artisti legati al mondo della commedia come Steve Allen, Howard Stern e Harold Ramis.

I primi passi come sceneggiatore e l'esordio alla regia

Nei primi anni Novanta è ideatore e autore di svariati programmi televisivi fra cui "The Ben Stiller Show", mentre, nel 1995, debutta nella sceneggiatura cinematografica con il film "Pesi massimi".

L'esordio alla regia avviene diversi anni più tardi, nel 2005, con l'esilarante commedia ben accolta dal pubblico dal titolo "40 anni vergine" che vede come protagonista Steve Carell nei panni di un magazziniere dalla vita piatta che a 40 anni suonati non è ancora riuscito ad avere un rapporto completo con una donna.

Nel 2007 Judd Apatow è di nuovo vincente con "Molto incinta" in cui Katherine Heigl rimane incinta dopo un rapporto occasionale con Seth Rogen. Nel film appaiono nei panni di se stessi Fergie, James Franco, Steve Carell, Eva Mendes, Jessica Alba e Ryan Seacrest.

Ancora commedia

Nel 2009 Apatow recluta per "Funny People" nuovamente Seth Rogen in coppia con Adam Sandler. Protagonista della pellicola è Sandler che veste i panni di un comico di successo che deve fare i conti con la leucemia. Nel cast è presente anche la moglie del regista, Leslie Mann, che ha recitato anche nei precedenti film.

Nel successivo "Questi sono i 40" (2012), sorta di spin-off di "Molto incinta", Leslie Mann è Debbie, sorella della protagonista del film precedente, alle prese con la crisi di mezza età.

Amy Schumer e Bill Hader interpretano invece "Un disastro di ragazza" (2015), storia di una giornalista mondana che non riesce a impegnarsi in una relazione seria e vive tra feste, stravizi e uomini per lei privi di significato.

Produttore, sceneggiatore e ancora regista

Accanto al lavoro di regista, come molti colleghi, Judd Apatow affianca quello di produttore e sceneggiatore.

Dal 2012 al 2017 si dedica alla sceneggiatura di alcuni episodi della serie tv in onda su HBO dal titolo "Girls" di cui è anche produttore esecutivo, per poi ideare e scrivere "Love", serie tv di Netflix sulla storia d'amore tra una ragazza intraprendente e un giovane timido.

Nel 2020 torna al lungometraggio con "Il re di Staten Island" vita romanzata del comico membro del cast del Saturday Night Live, Pete Davidson, che oltre a interpretare il film partecipa anche alla sceneggiatura.

Stefano Mazzola