Judas and the Black Messiah: un brutale dramma d'epoca che non rifugge dal panegirico

"Judas and the Black Messiah", modellato sopra la vita dell'attivista radicale americano Fred Hampton fondatore delle Pantere Nere è, si può dire, un brutale dramma d'epoca che non rifugge dal panegirico. Allestito con tutti i crismi, ovvero estrema perizia nel ricalco d'ambiente, dialoghi ficcanti e l'elemento "thriller" ben incuneato all'interno del tessuto filmico, lo sforzo audiovisivo di Shaka King appare dunque come un lavoro per quanto imperfetto tuttavia coraggioso, disciplinato e pregnante.

Pur non scevro, bisogna ammetterlo, da incipienti lusinghe agiografiche ed un eccesso di politica che potrebbero in qualche modo minarne l'equità agli occhi del pubblico meno edotto, il film si muove compassato, benché con un certo grado di risolutezza, lungo un percorso diegetico asciutto e di buon impatto, senza manco lesinare su bestialità ed efferatezze.

Delle esibizioni attoriche di prim'ordine

A esser realmente trainanti in questa pellicola sono delle esibizioni attoriche di prim'ordine. Sapendo abilmente mesciare tragicità ed euforia, gli interpreti si dimostrano ampiamente in grado, attraverso delle performance acute e nervose, di far comprendere allo spettatore nel modo più veridico possibile l'afflato aspramente rivoluzionario che caratterizzò, a partire dalla fine degli anni Sessanta, il movimento per l'emancipazione della comunità nera.

Pertanto, il film è probabilmente un filo lontano dal possedere la lucidità e l'equilibrio sempre oltremodo necessari, quando vogliansi esporre degli accadimenti storici in maniera opportunamente non retorica. Ma risulta a ogni buon conto un documento valido, che possa indurre se non altro ad un ragionamento quand'anche lievemente approssimato su una questione, quella etnica, ben lungi dal poter venire facilmente risolta.

Mirko Tommasi