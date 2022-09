Irene Papas: una vita nella settima arte e un orgoglio per il suo paese

(Chiliomodi, 3 settembre 1926 – Chiliomodi, 14 settembre 2022)

Irene Papas nasce il 3 settembre 1926 in un piccolo villaggio della Corinzia in Grecia e dedica la sua vita all'arte, lavorando come modella, attrice e musicista. Molta della sua carriera è legata all'Italia con i nomi più importanti del nostro cinema.

Il suo vero nome è Irene Lelekou ma usa per tutta la vita il cognome del marito Alkis Papas che sposa nel 1947 e da cui divorzia nel 1952. Molto spesso sul set fa coppia con Anthony Quinn e Gian Maria Volontè. Dopo aver studiato teatro, esordisce nella tragedia classica greca.

La Papas e l'Italia

É il cinema italiano a far decollare Irene Papas, infatti, nel 1953 gira nel Bel Paese ben tre film: “Una di quelle” di Aldo Fabrizi, “Vortice” di Raffaello Matarazzo e “Le infedeli” di Steno e Mario Monicelli.

Non a caso, la nostra è insignita nel 1966 del Leone d’Oro per l’adattamento dell’Odissea con Bekim Fehmiu nei panni dell’eroe di Itaca e lei in quelli di Penelope. Ogni episodio è preceduto dalla lettura di versi di Giuseppe Ungaretti.

In seguito, nel 2009, la Mostra del Cinema la omaggerà con il Leone d’Oro alla Carriera.

I grandi film del filone storico

Sono gli anni dei kolossal sui temi classici, grandi ricostruzioni epiche con attori importanti da Hollywood e no. Fa parte di questo filone “Attila” di Pietro Francisci in cui Irene Papas recita con Anthony Quinn e Sofia Loren, un film mediocre nonostante tutto.

Nel 1957 è nel cast di “Le avventure dei tre moschettieri” di Joseph Lerner, un film con Domenico Modugno nei panni di D’Artagnan. Seguirà una sorta di sequel lo stesso anno diretto da Hugo Fregonese dal titolo “La spada imbattibile”.

Fuori dall'Italia

Nel frattempo la giovane attrice vola a Hollywood per il western “La legge del capestro” del 1956 di Robert Wise, accanto a James Cagney. Nel 1959 è diretta dall’ex marito Alkis Papas in ”Psit... koritsia!”.

La Papas torna in patria per girare “I cannoni di Navarone” di John Lee Thompson, un film con un cast ricchissimo che vede tra gli altri Anthony Quinn, David Niven e Gregory Peck.

Nel 1961 con “Antigone” di Yorgos Javellas inizia il ciclo di personaggi mitologici, che proseguirà con “Elettra” del 1962 di Michael Cacoyannis, che la dirigerà nei successivi “Le troiane” (1971) e” Ifigenia” (1977). Lo stesso regista regalerà a Irene il film forse più bello e poetico della sua lunga carriera: “Zorba il greco”, con il mitico balletto sulla spiaggia con musica di Mikīs Theodōrakīs, un inno alla vita e un omaggio alla cultura greca.

In “Ciascuno il suo” del 1967 di Elio Petri, l’attrice divide il set con Gian Maria Volontè in un'appassionante opera cinematografica tratta dall’omonimo romanzo di Sciascia. Ha il meglio di Hollywood “La fratellanza” di Martin Ritt, sulla mafia italo/americana.

É un dramma storico “Anna dei mille giorni” di Charles Jarrott del 1969 sull’infelice matrimonio di Enrico VIII Tudor con Caterina d’Aragona interpretati rispettivamente da Richard Burton e Irene Papas.

Ancora Italia e successo per Irene Papas

L’attrice ritorna in Italia, dove gira “Roma bene” di Carlo Lizzani nel 1971 e l’anno successivo il noir di Fulci “Non si sevizia un paperino”.

Nel 1979 la nostra divide nuovamente il set con Volontè in “Cristo si è fermato a Eboli” di Francesco Rosi, tratto dall’omonimo romanzo di Levi. Ha una vita difficile il film girato nel 1981 “Il leone del deserto” di Mustafa Akkad, sulla vita del condottiero senussita libico Omar al-Mukhtar, che si batté opponendosi alla riconquista della Libia da parte del Regio Esercito italiano con Anthony Quinn e Irene Papas, considerato lesivo "lesivo all'onore dell'esercito italiano" e finanziato da Gheddafi. Il film passa su Sky solo nel 2009.

Rosi la dirige nel 1987 in “Cronaca di una morte annunciata” dall’omonimo romanzo, in cui ancora una volta recita con Volontè. Ma solo due anni prima, Irene è nel film di culto di John Landis “Tutto in una notte” con il meglio di Hollywood.

Gli ultimi anni

Dal 1996 al 2003 la nostra gira tre film con Manuel de Oliveira e fa parte nel 2001 del cast de “Il mandolino del capitano Corelli” di John Madden con una giovanissima Penélope Cruz e Nicolas Cage girato nell’isola greca di Cefalonia.

In tarda età la Papas, infine, esordisce nella regia in doppio con Giuliana Berlinguer con “Ecuba” tratta dalla tragedia di Euripide. Lei è la protagonista Ecuba e la colonna sonora è di Vangelis, con cui l’attrice ha già registrato due album.

Dal 2013 l’attrice soffre del morbo di Alzheimer e ci lascia il 14 settembre 2022.

Ivana Faranda