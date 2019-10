Regia: Mauro Russo Rouge

Cast: Silvia Cuccu, Samuele Maritan, Matteo Valier

Genere: Drammatico, colore

Durata: 83 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Mescalito Film

Data di uscita: 5 novembre 2019

"Ira" è il racconto di due figure le cui storie si intrecciano in maniera indissolubile. Un ragazzo, lavoratore ai mercati, incontra una ragazza di strada, una prostituta. Tra i due nascerà una sinergia e un contatto umano che evolverà via via nel corso della storia.

Ira: un legame indissolubile nato per le strade

Il regista Mauro Russo Rouge, dopo i suoi due precedenti prodotti cinematografici di stampo thriller/ psicologico, voleva creare qualcosa che toccasse la crudezza della realtà delle moderne generazioni. Il film tratta infatti di due giovani in balia di un mondo sempre più difficile e dal quale doversi difendere con le unghie e con i denti, un mondo che ti indurisce, ti cambia, ti distrugge. Da qui nasce l’intenzione di realizzare questo film; un prodotto nato dal nulla, semplicemente da un’idea, quella dell’incontro tra i due protagonisti. La telecamera non si è mai spenta, registrando ore e ore di materiale, man mano che le storie dei due protagonisti venivano immortalate.

Ira: il processo creativo

Samuele Maritan e Silvia Cuccu, in particolare quest’ultima, hanno prolungato la durata delle riprese oltre il necessario, sullo sfondo di un'insofferenza crescente, dettata da fatica, stress e molti altri fattori. Il regista racconta di come le riprese siano state interrotte per un mese proprio perché non si riusciva a trovare più l’attrice, tornata sui suoi passi dopo aver accettato il delicato compito assegnatole.

La fotografia affascinante di "Ira" ha ispirato artisti nel mondo della musica. I Piuma Makes Noises hanno preso in prestito alcuni fotogrammi del film per girare il videoclip "Lullaby".

Il film ha viaggiato per ottenere consensi ed è distribuito in Italia dalla Mescalito Film.