Regia: Cosimo Gomez

Cast: Michela De Rossi, Filippo Scotti, Paola Minaccioni, Violetta Zironi, Alessia Giuliani, Laura Dondoli, Rosa Canova, Gelsomina Pascucci, Mario Russo, Francesco Turbanti, Giacomo Tamburini

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 7 luglio 2022

"Io e Spotty" è un film diretto da Cosimo Gomez, presentato in concorso al Taormina Film Fest 2022. La pellicola è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros. e Pier Giorgio Bellocchio; distribuito nelle sale da Adler Entertainment.

Io e Spotty: la trama

Il ventiduenne Matteo, introverso e scontroso, lavora come animatore per un'importante società che realizza cartoon per bambini. Quando torna a casa dopo una giornata di lavoro, si traveste da cane fingendo di essere un cane antropomorfo di nome Spotty. Questa sembra essere la sua vera natura, con cui si trova a suo agio, a differenza di quando veste i panni di un essere umano.

Quando Matteo mette on line l'annuncio di ricerca di una dogsitter si presenta la venticinquenne Eva, una ragazza fuori sede dalla vita disordinata, che passa da un lavoro all'altro, vivendo di amori impossibili. Superato l'imbarazzo del primo momento relativo alla vera natura di Spotty, tra i due nasce una relazione speciale che dovrà tuttavia superare sfide, interne ed esterne.