Titolo originale: En guerre

Regia: Stéphane Brizé

Cast: Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey

Genere: Drammatico, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 15 novembre 2018

Il regista francese Stéphane Brizé porta al cinema il tema importante del lavoro con gli attori Vincent Lindon e Mélanie Rover.

Con la distribuzione di Academy Two, la pellicola esce nelle sale italiane il 15 novembre 2018.

In guerra: Un film importante sul mondo del lavoro

La Perrin Industrie, è un'azienda specializzata in apparecchiature automobilistiche che si trova in una regione della Francia, in cui lavorano 1100 dipendenti con un totale di 4000 persone coinvolte.

L'azienda firma un accordo dove viene richiesto sia ai dirigenti che ai lavoratori uno sforzo salariale per potere salvare lo stabilimento.

Questo sacrificio però, in cambio, prevede la garanzia dell'occupazione per almeno i successivi 5 anni ma due anni dopo l'azienda annuncia di voler chiudere. I lavoratori si organizzano quindi in una manifestazione, guidati dal portavoce Laurent Amédéo (Vincent Lindon), per difendere il proprio lavoro.

In guerra: Il regista e il suo obiettivo

La precarietà lavorativa è un tema che il regista Brizé ha iniziato con "La legge del mercato", chiamando ad interpretare parti importanti Vincent Lindon assieme ad attori dilettanti, con uno stile documentaristico per renderlo ancora più reale.

In questo ritorno della coppia Brizé-Lindon con questo nuovo film portato al Festival di Cannes del 2018, c'è il dialogo animato fra ciò che la situazione veramente è e ciò che i media riportano.

L'obiettivo di Stéphane Brizé è raccontare il delicato mondo del lavoro oggi in Francia, in cui non c'è la certezza di un posto fisso. E' un film che racconta con un dialogo estremo delle parti, una lotta per il proprio mantenimento del posto di lavoro, per il rispetto del lavoro svolto in cui però, il datore di lavoro viene meno ai patti stabiliti.