Regia: Steve Gebhardt, John Lennon, Yoko Ono

Cast: John Lennon, Yoko Ono, Daniel Richter, Fred Astair, Dick Cavett, George Harrison, Jack Palance, Andy Warhol

Genere: Documentario, colore

Durata: 83 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 1972

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 8 ottobre 2018

Al cinema la versione rimasterizzata di "Imagine", il film prodotto e diretto da John Lennon e Yoko Ono.

Imagine: la nuova versione del documentario musicale

In occasione delle celebrazioni mondiali del compleanno di John Lennon (nato il 9 ottobre 1940), esce la pellicola restaurata ed interamente rimasterizzata agli Abbey Road Studios in Dolby Atmos.

"Imagine" è un film che segue John Lennon e Yoko Ono tra il Regno Unito e New York durante le registrazione dell'omonimo album. È una raccolta di momenti reali di routine assieme alla carriera dei due protagonisti.

Insieme ai brani di Lennon, il film ospita anche alcune canzoni di "Fly" del secondo album di Yoko Ono.

Imagine: volti noti e la produzione

Oltre a Lennon e Yoko Ono, sono presenti in questa pellicola anche diversi volti noti del tempo, tra cui George Harrison (membro dei Beatles), il famoso attore e ballerino di tip-tap Fred Astaire, il pittore della pop art nonché regista e attore Andy Warhol e altri amici stretti e collaboratori della coppia.

La storia tra i due artisti forse più famosi del XX secolo, inizia con la visita di Lennon all'esposizione in una galleria di Londra di Yoko Ono, volto dell'avanguardia giapponese. La coppia da allora non si è mai separata fino all'uccisione del membro dei Beatles da parte di un fan squilibrato.

Per questo film, inoltre, sono stati aggiunti altri 15 minuti con riprese inedite nello studio di registrazione durante l’esecuzione di "How Do You Sleep?" e "Oh My Love" con gli altri membri della famigerata band (tra cui George Harrison e Nicky Hopkins dei Rolling Stones).