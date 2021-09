Il potere del cane: un western noir di Jane Campion

La regista neozelandese Jane Champion introduce sin dalle prime immagini di “The Power of the Dog”, in Concorso al Festival di Venezia 2021, i suoi personaggi, portando lo spettatore in uno sperduto ranch del Montana. I due fratelli Phil (Benedict Cumberbatch) e George (Jesse Plemons) non possono essere più diversi. Il primo è carismatico ma brusco, l’altro gentile e insicuro. Il loro rapporto difficile si complica con il matrimonio di George con la vedova Rose.

La narrazione divisa in capitoli è lenta. Dopo i grandi paesaggi aperti e le mandrie portate da rudi cowboys il registro cambia. L’arrivo di Rose segna l’inizio di una cupa tragedia ambientata in una casa scura e ricca nel mezzo del nulla.

Tra la nuova coppia e il fratello-padrone Phil la tensione è in crescendo con dialoghi secchi e musica di piano e chitarra suonata da un uomo e una donna che si attraggono e si detestano allo stesso tempo. Come in “Lezioni di piano”, chi sembra rozzo non lo è affatto. Dietro il cinismo di Phil ci sono dei segreti, che verranno fuori con l’arrivo del figlio di Rose interpretato da Thomasin Mackenzie, un ragazzo effemminato e fragile che diventa il deus ex machina della storia.

Il potere del cane: una storia che Jane Campion aveva nel cuore da tempo

C’è un romanzo dietro "Il potere del cane" la matrice letteraria è palese. In più, c’è il linguaggio cinematografico per immagini, di cui la regista è maestra. I grandi scenari aperti del Montana sono il teatro open air di un cast da urlo. Kirsten Dunst nella sua bellezza pervasa da malinconia riempie lo schermo ed è l’antitesi perfetta alla maschera drammatica di Benedict Cumberbatch, un uomo che nasconde il suo vero essere dietro la patina di sporco che lo copre per tutto il film. È lui, Phil, il personaggio più forte della storia, un antieroe destinato a soccombere. La sua ossessione per Bronco Bill, leggendario cowboy degli anni ’50, è solo una copertura di facciata, come si può intuire quasi subito. C’è qualcosa di “Vento di passioni” di Edward Zwick, ma anche di “Brokeback Mountain” di Ang Lee in “Il potere del cane”.

Jane Campion, con la sensibilità che la caratterizza, riesce a raccontare un universo che sembra arido come le montagne del Montana in estate. Invece, c’è tanto dolore e buio nel cuore di questi uomini che per definizione non provano sentimenti. Senza svelare troppo, come in una tragedia shakespeariana, il cerchio si chiuderà. Una colonna sonora efficace, forse anche un pizzico invasiva, enfatizza i momenti clou di questo film distribuito da Netflix da vedere assolutamente in lingua originale e sul grande schermo se possibile.

Ivana Faranda