Il viaggio degli eroi (2022)

Regia: Manlio Castagna

Cast: Marco Giallini

Genere: Documentario

Durata: 75 minuti

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Altre Storie

Data di uscita: 20 giugno 2022

"Il viaggio degli eroi" è un documentario che ripercorre le tappe della Nazionale di Calcio che, nel 1982, ha vinto i campionati del mondo.

Il viaggio degli eroi: quel che furono i mondiali del 1982

La vittoria dell’Italia ai mondiali di calcio: "È una delle gioie più grandi da quando sono Presidente della Repubblica". Sandro Pertini – 11 luglio 1982

Il successo per i campioni italiani fu inatteso, dopo un inizio difficile, fatto di sconfitte e silenzio stampa.

Poi l'improvvisa rimonta e metamorfosi della nostra Nazionale contro le squadre dell'Argentina e del Brasile.

Con la propria forza, la squadra ha mostrato al Paese la caparbietà e la tenacia nel raggiungere un obiettivo. Fra i protagonisti dei mondiali dell'82 spicca il commissario tecnico Enzo Bearzot, mentore e sorta di padre putativo di quei ragazzi che compirono l’impresa. Il CT aveva come obiettivo primario, non il consenso, ma la composizione di una squadra leale e coesa.

Ironicamente la squadra venne chiamata “l’Armata Brancabearzot”, ma alla fine diventò una famiglia che alzò l'animo dei tifosi e di tutti gli italiani, che stavano vivendo un momento difficile di profonda crisi economica e sociale.

Questa storia viene raccontata nel presente come esempio per le giovani generazioni.

"Il viaggio degli eroi" è impreziosito dalla coinvolgente interpretazione di Marco Giallini e dalle animazioni di 11 dei più grandi illustratori italiani, coordinati artisticamente da Roberto Recchioni. La narrazione ripercorre 11 momenti cruciali che hanno trasformato la storia in mito.