Il sesso degli angeli (2022)

"Il sesso degli angeli", film diretto da Leonardo Pieraccioni, è stato scritto dal regista e da Filippo Bologna, la fotografia è stata affidata a Fabrizio Lucci e le musiche a Gianluca Sibaldi. Prodotto da Levante in collaborazione con Rai Cinema, è distribuito da 01 Distribution. Le riprese del film si sono svolte a Roma, Firenze e in Svizzera. Sulla scia delle commedie del passato, il regista si affida anche questa volta a un cast in cui spiccano volti noti, garanzia di successo al botteghino. Oltre al già citato Marcello Fonte che vanta una consistente carriera al cinema (“Dogman" di Matteo Garrone) e in tv (“Don Matteo"), il regista ha coinvolto in questa nuova avventura Sabrina Ferilli, una delle attrici più apprezzate del cinema nazionale. Ferilli, qui è a capo della vivace compagnia di squillo tra cui figurano Gabriela Giovanardi, Eva Moore, Maitè Yanes, Valentina Pegorer e Giulia Perulli. Nella pellicola non mancherà un gradito ritorno, quello di Massimo Ceccherini.

Il sesso degli angeli : la trama

Don Simone (Leonardo Pieraccioni) è un prete di frontiera con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono, piuttosto, lo “stare insieme” dei social. Finalmente Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto! Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di aver ereditato… un bordello!