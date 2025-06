Il ritorno di Il Collegio e altre novità nei palinsesti Rai 2025-26

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La presentazione dei nuovi palinsesti Rai ha portato alla luce alcune novità interessanti, sebbene non siano state molte. Tra i programmi che torneranno in onda, spicca il reality show Il Collegio, che si prepara a tornare in prima serata su Rai Due. La trasmissione sarà disponibile inizialmente sulla piattaforma di streaming Rai Play, per poi approdare sulla rete tradizionale, con una messa in onda prevista per la fine di dicembre 2025. Questo ritorno segna un momento atteso dai fan del programma, che ha saputo conquistare il pubblico con il suo format unico.

Il Collegio: un viaggio nel passato con Pierluigi Pardo

La nuova edizione de Il Collegio avrà come voce narrante Pierluigi Pardo, noto telecronista sportivo. Questo cambiamento nel ruolo di narratore rappresenta una novità significativa, e molti si chiedono come Pardo si adatterà a questo nuovo compito. La classe protagonista della nona edizione vivrà un’esperienza immersiva nel 1990, un anno cruciale per la storia mondiale, caratterizzato da eventi storici come il crollo del blocco sovietico e la liberazione di Nelson Mandela. I ragazzi che parteciperanno al programma dovranno affrontare le sfide scolastiche e sociali di quel periodo, con l’ausilio di tecnologie come i walkman e le cassette registrate, creando un’atmosfera nostalgica e coinvolgente.

Il comunicato stampa rilasciato dalla Rai sottolinea come il programma non si limiti a una semplice ricostruzione storica, ma si proponga di esplorare le dinamiche sociali e culturali di un’epoca che ha segnato profondamente la società. L’approccio educativo e il confronto tra generazioni saranno al centro di questa nuova edizione, promettendo di intrattenere e far riflettere il pubblico.

Il ritorno di Chi ha incastrato Peter Pan? con i The Jackal

Un’altra novità attesa è il ritorno di Chi ha incastrato Peter Pan?, un programma iconico che ha visto alla conduzione nomi illustri come Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Questa volta, il format sarà riproposto con un nuovo titolo, Gli Scatenati, e sarà guidato dal gruppo comico The Jackal. La trasmissione andrà in onda in prima serata su Rai Due a partire da novembre 2025.

La nuova edizione promette di mantenere il mix di divertimento e sorpresa che ha caratterizzato le versioni precedenti, ma con un tocco moderno. I The Jackal, noti per il loro stile fresco e innovativo, porteranno una ventata di novità al programma, coinvolgendo anche diversi ospiti famosi che saranno intervistati dai conduttori. Ogni puntata si preannuncia come un evento ricco di momenti leggeri e dinamici, con la possibilità di interazioni divertenti tra i partecipanti e i piccoli protagonisti del programma.

Il format, che ha avuto un’accoglienza altalenante nelle edizioni passate, si propone di adattarsi ai tempi attuali, cercando di attrarre un pubblico più ampio e di riconquistare gli spettatori che lo hanno seguito in passato. Sarà interessante vedere come il nuovo titolo e il rinnovato approccio influenzeranno gli ascolti e la ricezione del pubblico.

Le aspettative per la nuova stagione televisiva

Con il ritorno di programmi amati e l’introduzione di nuove idee, i palinsesti Rai per il 2025-26 si presentano come un mix di nostalgia e innovazione. I fan di Il Collegio e Chi ha incastrato Peter Pan? possono aspettarsi un intrattenimento di qualità, capace di coinvolgere diverse fasce di pubblico. La sfida sarà mantenere l’interesse e la curiosità degli spettatori, in un panorama televisivo in continua evoluzione.

La Rai si prepara a lanciare una stagione ricca di contenuti, puntando su format collaudati e su nuove proposte che promettono di attrarre l’attenzione del pubblico. Con la presenza di volti noti e di nuove dinamiche, il 2025 si preannuncia come un anno di grandi aspettative per la televisione pubblica italiana.

