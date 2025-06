Rai presenta i palinsesti TV 2025/2026: tutte le novità da Napoli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Rai ha svelato a Napoli i palinsesti per la stagione televisiva 2025/2026, rivelando un programma ricco di eventi, spettacoli e ritorni attesi. Tra conferme e novità, la rete si prepara a offrire un palinsesto variegato che spazia dalla musica al cinema, con un occhio di riguardo per i programmi di intrattenimento. Scopriamo insieme i dettagli delle nuove proposte e dei programmi consolidati che caratterizzeranno le serate degli spettatori.

Prime time: eventi musicali e programmi di successo

Il prime time della Rai si accende con eventi musicali di grande richiamo. I Tim Music Awards vedranno la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, in programma per il 12 e 13 settembre. A seguire, la serata Semplicemente Fiorella, con la celebre cantante Fiorella Mannoia, che renderà omaggio a Pino Daniele il 20 settembre, in un evento dal titolo evocativo: Pino è – Il Viaggio del Musicante. Un’altra novità è rappresentata da Jukebox – La Notte delle Hit, che offrirà un doppio appuntamento con Antonella Clerici e Clementino.

Tornano anche i programmi di punta della rete, come Tale e Quale Show, che riprenderà il 26 settembre, e The Voice Senior, previsto per il 14 novembre. Il sabato sarà dedicato a Ballando con le Stelle, a partire dal 27 settembre. A dicembre, si segnala il ritorno di Roberto Benigni, atteso per una serata speciale.

Le serate di dicembre saranno ricche di eventi, tra cui il Festival Giovani , Stanotte a… con Alberto Angela durante le festività natalizie, e il Festival del Circo di Monte-Carlo con Laura Barth e Alessandro Serena il 27 dicembre. Non mancherà l’appuntamento con L’Anno che Verrà, condotto da Marco Liorni, a fine anno. Da segnalare, infine, la trasmissione Salemme – Il Bello della Diretta con Vincenzo Salemme, prevista per il 4 gennaio.

Access prime time: conferme e novità

Il palinsesto di access prime time si arricchisce di conferme e nuove proposte. A partire dal 9 settembre, Cinque Minuti con Bruno Vespa andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, prenderà il via il 7 settembre alle 20:35, portando un mix di intrattenimento e competizione.

Nel preserale, Reazione a Catena con Pino Insegno continuerà fino al 5 ottobre, per poi lasciare spazio a L’Eredità, condotto da Marco Liorni, che inizierà il 6 ottobre alle 18:45. Questi programmi rappresentano un appuntamento fisso per gli spettatori, che possono contare su contenuti di qualità e intrattenimento.

Daytime: una programmazione ricca e variegata

Il daytime della Rai si presenta con una programmazione ricca e diversificata, pensata per soddisfare le esigenze di un pubblico ampio. A partire dall’8 settembre, Unomattina News con Tiberio Timperi aprirà la giornata alle 6:30, seguito da Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, che andrà in onda dal 9 settembre alle 8:35. Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, offrirà approfondimenti e racconti dal 9 settembre alle 9:50.

Il programma È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici, che andrà in onda dall’8 settembre alle 11:55, continuerà a portare in tavola ricette e storie di cucina. Altre trasmissioni come La Volta Buona con Caterina Balivo, Il Paradiso delle Signore, e La Vita in Diretta con Alberto Matano arricchiranno il palinsesto pomeridiano, offrendo contenuti di intrattenimento e informazione.

Il sabato vedrà il ritorno di Unomattina in Famiglia con Monica Setta, Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, a partire dal 27 settembre. Altri programmi come Buongiorno Benessere, Linea Verde Start, e Linea Verde Italia offriranno spunti di riflessione e approfondimenti su temi di attualità e benessere.

Domenica e seconda serata: eventi speciali e approfondimenti

La domenica della Rai si arricchisce di eventi speciali e programmi di approfondimento. Unomattina in Famiglia riprenderà il 28 settembre, mentre Check-Up con Luana Ravegnini andrà in onda dal 14 settembre. Ballo in Bianco con Roberto Bolle si terrà il 7 settembre, offrendo una serata di danza e spettacolo.

In seconda serata, il lunedì sarà dedicato a Cose Nostre con Emilia Brandi, che inizierà il 1° settembre, seguito da Storie di Sera con Eleonora Daniele dal 20 ottobre. Durante la settimana, Porta a Porta con Bruno Vespa continuerà a fornire approfondimenti su temi di attualità, mentre il venerdì sarà riservato a Tv7 e la domenica a uno Speciale TG1.

La programmazione della Rai per la stagione 2025/2026 si presenta quindi come un mix di eventi musicali, intrattenimento e approfondimenti, con l’obiettivo di coinvolgere e intrattenere il pubblico italiano.

