Presentati a Napoli i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2025/2026: novità e conferme

Oggi, a Napoli, sono stati svelati i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2025/2026, un evento atteso da appassionati e addetti ai lavori. Le novità sono poche, ma significative, in particolare per Rai 2, che ha visto alcuni cambiamenti nel suo roster di conduttori. Tra le nuove proposte, spicca l’arrivo di Elettra Lamborghini alla conduzione di “Boss In Incognito”, mentre la coppia formata da Nicola Savino e Rocio Muñoz Morales guiderà il programma “Freeze”. Inoltre, il daytime di Rai 2 si arricchisce con il passaggio di Flavio Montrucchio a “I Fatti Vostri”, affiancato da Anna Falchi. Riconfermati anche Teo Mammucari e Francesca Fagnani, che torneranno con i loro programmi a partire da ottobre.

Novità e conferme per Rai 2

La stagione televisiva di Rai 2 si presenta con alcune novità interessanti, a partire dalla conduzione di “Boss In Incognito”. Elettra Lamborghini, nota per la sua personalità vivace e il suo carisma, prenderà le redini di questo programma, giunto alla sua undicesima edizione. La Lamborghini sostituisce Max Giusti, che ha recentemente fatto il suo passaggio a Mediaset. Un’altra novità è rappresentata dalla conduzione di “Freeze”, un programma che vedrà insieme Nicola Savino e Rocio Muñoz Morales, una coppia inedita che promette di portare freschezza e divertimento.

Nel daytime, Flavio Montrucchio subentra a Tiberio Timperi nella conduzione de “I Fatti Vostri”, un programma di successo che continua a riscuotere consensi tra il pubblico. Montrucchio sarà affiancato da Anna Falchi, che porterà la sua esperienza e il suo fascino al programma. Tra i riconfermati, Teo Mammucari tornerà con “Lo Spaesato”, mentre Francesca Fagnani presenterà “Belve” e “Belve Crime”, entrambi in onda da ottobre. Questi programmi rappresentano un punto di riferimento per gli spettatori di Rai 2, che possono contare su contenuti di qualità e su volti noti.

La prima serata di Rai 2: un calendario ricco di appuntamenti

La prima serata di Rai 2 si arricchisce di nuovi appuntamenti a partire dal 14 settembre. “BellaMa’ Di Sera”, condotto da Pierluigi Diaco, aprirà la stagione con un ciclo di trasmissioni che si protrarrà fino al 12 ottobre. Durante questo periodo, il pubblico potrà seguire anche “Boss In Incognito” con Elettra Lamborghini e “Freeze” con Nicola Savino e Rocio Muñoz Morales. A ottobre, Teo Mammucari presenterà “Lo Spaesato”, mentre Francesca Fagnani tornerà con “Belve” e “Belve Crime”. A novembre, “Gli Scatenati” con i The Jackal promette di intrattenere il pubblico con il suo stile unico e coinvolgente.

Questa programmazione offre un mix di intrattenimento e varietà, con contenuti che spaziano dal talk show alla comicità, fino ad arrivare a format più seri e riflessivi. La scelta di mantenere alcuni volti noti e di introdurre nuove personalità dimostra la volontà di Rai 2 di rimanere al passo con i tempi e di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più variegato.

Daytime e serie tv: un’offerta diversificata

Il daytime di Rai 2 si presenta con una programmazione ricca e variegata, con appuntamenti che si susseguono dal lunedì al venerdì. “Radio2 Social Club”, condotto da Ema Stokholma e Luca Barbarossa, inizierà il 15 settembre alle 8.45, seguito da “I Fatti Vostri” con Flavio Montrucchio e Anna Falchi, che partirà il 29 settembre. Altri programmi in palinsesto includono “Ore 14” con Milo Infante e “BellaMa’” con Pierluigi Diaco, entrambi in onda a partire dall’8 settembre. “La Porta Magica” con Andrea Delogu arricchirà il pomeriggio con contenuti interessanti e coinvolgenti.

Il sabato non sarà da meno, con “Playlist” condotto da Federica Gentile e Gabriele Vagnato, e “Storie Di Donne al Bivio Weekend” con Monica Setta. Anche “Top – Tutto Quanto Fa Tendenza” con Enzo Miccio promette di attrarre un pubblico affezionato. Infine, “Dribbling” con Paolo Paganini offrirà uno sguardo approfondito sul mondo dello sport.

Le serie tv e i documentari in arrivo

Rai 2 non si limita ai programmi di intrattenimento, ma offre anche una selezione di serie tv e documentari di grande interesse. Tra le novità, “Occhi di Gatto” e “Rise of the Raven” si affiancheranno a titoli già noti come “Goldrake – La serie originale”, che debutterà a ottobre. La rete presenterà anche la nuova stagione di “S.W.A.T.”, “The Rookie” e “NCIS”, con la ventiduesima stagione che proseguirà con la sua seconda parte.

In aggiunta, il palinsesto prevede anche “FBI” e “FBI International”, entrambe con nuove stagioni in arrivo. I documentari non saranno da meno, con titoli come “Il caso Mollicone” di Giampaolo Marconato e “Tutto su mio padre” di Fabio Villoresi, che offriranno spunti di riflessione su temi attuali e di interesse sociale.

Con una programmazione così ricca e diversificata, Rai 2 si prepara a soddisfare le aspettative del pubblico per la stagione 2025/2026, puntando su volti noti e nuove proposte che promettono di intrattenere e informare.

