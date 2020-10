Regia: Zoe Lister-Jones

Cast: Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine, Michelle Monaghan e David Duchovny

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020

Distribuzione: Warner Bros. Entertainment Italia.

Data di uscita: 29 ottobre 2020

“Il rito delle streghe”, scritto e diretto da Zoe Lister-Jones, è il remake di Blumhouse del cult horror “Giovani streghe” (1996), interpretato, tra gli altri, da Neve Campbell e Robin Tunney.

Il rito delle streghe: trama

“Il rito delle streghe” racconta la storia di una giovane ragazza costretta a cambiare città per seguire la volontà di sua madre (Michelle Monaghan) e del suo nuovo compagno (David Duchovny).

Inizialmente, per la liceale, la vita non è affatto semplice: non conosce nessuno e deve abituarsi a molti cambiamenti.

La situazione migliora quando conosce tre ragazze appassionate di magia che la ammettono nel loro gruppo.

Le aspiranti streghe, grazie a poteri occulti, riusciranno a raggiungere più del desiderato. Tali poteri, però, presi dalle amiche troppo alla leggera, porteranno loro dei problemi, coi quali dovranno fare i conti.

Il rito delle streghe: le quattro giovanissime protagoniste

Protagonista della pellicola è Cailee Spaeny, attrice e cantante nata a Springfield il 24 luglio 1997. Come cantante, debutta nel 2016 su iTunes col singolo “Fallin”. Da attrice, invece, ricopre come primo ruolo quello di Erica nel cortometraggio “Counting to 1000”. Il suo primo ruolo importante, però, è nel film di fantascienza del 2018 “Pacific Rim: La rivolta”, diretto da Steven S. DeKnight.

Accanto a lei, Gideon Adlon, Lovie Simone e Zoey Luna.

La prima, coetanea di Cailee, è nota al pubblico grazie al ruolo di interprete nel film “Giù le mani dalle nostre figlie”. In tv, è comparsa nella serie tv “The Society”, nella serie “Louie” (2011), nella serie di Disney Channel “Girl Meets World e in “Criminal Minds”.

La seconda, invece, classe 1998, è conosciuta grazie al suo ruolo di Zora Greenleaf nella serie drammatica “Greenleaf ”, di Oprah Winfrey Network.

Zoey Luna, infine, è un'attrice emergente transgende. È nata a Lynwood in California ed è cresciuta a Downey, dove cantava a squarciagola nei talent show e recitava in spettacoli della scuola. Ha interpretato Lucy Van Pelt in " You're A Good Man Charlie Brown ", Barbara Cole in "Night Of The Living Dead".

Zoey si è fatta un nome soprattutto condividendo la sua storia attraverso molteplici documentari, interviste e campagne pubblicitarie.