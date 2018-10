Regia: Gianni Pacinotti

Cast: Gianni Pacinotti, Davide Barbafiera, Gero Arnone, Francesco Daniele

Genere: commedia, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Fandango

Data di uscita: 8 novembre 2018

Gianni Pacinotti in arte GIPI è il regista e il protagonista del film "Il ragazzo più felice del mondo" prodotto Domenico Procacci e distribuito dalla Fandango. Il film presentato nella sezione Sconfini della 75° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, la pellicola ha raccolto un ottimo successo di pubblico e critica.

Il ragazzo più felice del mondo: una commedia autoriflessiva sul senso della fama

"Il ragazzo più felice del mondo" è una commedia che racconta la storia di una persona che da più di vent’anni si diverte a mandare finte lettere di ammirazione a tutti gli autori di fumetti italiani spacciandosi per un ragazzino di quindici anni. Il presunto quindicenne nella sua letterina chiede sempre “uno schizzetto” in regalo agli autori vittime dalla sua commedia. Gipi un fumettista, risponde alla lettera del suo presunto super fan, un giorno però, viene colto dalla curiosità di conoscere il suo ammiratore e inizia a indagare su questo presunto adolescente. L'intento finale del fumettista è quello di raccontare la storia di questo ragazzo tramite un documentario. Per portare a termine il suo progetto Gipi, recluta degli amici, dei completi incompetenti.

Ma le cose come spesso succede non vanno come vorremmo. E durante la lavorazione del documentario tutto si trasforma, sfugge, scappa di mano. Ed è così che Gipi si troverà a dover riflettere sul senso stesso del "raccontare storie" e sulle scelte morali che stanno dietro a questo irrefrenabile desiderio. La ricerca del cosiddetto "ragazzo più felice del mondo" si rivela un susseguirsi di maldestri tentativi quasi comici e deliranti che porteranno il fumettista Gipi e i suoi amici a trovare tutt’altro, e lo stesso documentario, alla fine, si trasformerà in un film.