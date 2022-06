Trama

Trailer Regia: Marco Risi

Cast: Massimo De Francovich, Eros Pagni, Luigi Diberti, Alessandro Fella, Roberto Gudese, Lucia Rossi

Genere:

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d "Il punto di Rugiada" è un film diretto da Marco Risi e prodotto da Rai Cinema e Fandango. Il film è scritto da Riccardo de Torrebruna, Francesco Frangipane, Marco Risi. Il punto di rugiada: la trama Dopo aver provocato un grave incidente d'auto, durante una notte in cui andava in giro ubriaco, Carlo, ragazzo viziato e senza regole, viene condannato a prestare servizio per un anno in una casa di riposo, svolgendo così un lavoro socialmente utile. La casa di riposo in cui dovrà lavorare è Villa Bianca dove viene spedito anche Manuel, un giovane spacciatore beccato sul fatto. A guidare i due giovani in questo mondo senza età ci sarà Luisa, un'infermiera 'veterana' che mostrerà un universo dove l'accoglienza, la condivisione e il conforto sono all'ordine del giorno. I ragazzi usciranno da questa esperienza cambiati, con un nuovo sguardo sul mondo e la vita. La regia Marco Risi, figlio dell'indimenticabile Dino, torna a dirigere un lungometraggio dopo "Natale a 5 stelle" del 2018. La sua ultima regia, prima di "Il punto di regia" risale al 2019 con la serie tv "L'Aquila - Grandi speranze" ambientata a distanza di un anno e mezzo dal terribile terremoto che nel 2009 sconvolse il capoluogo abruzzese.