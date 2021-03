Il principe cerca figlio: un rinfrescamento più funzionante che no

Il seguito dell'arcinota pellicola di culto "Il principe cerca moglie" (1988) si risolve in un rinfrescamento, potremmo dire, più funzionante che no. Eddie Murphy resta in ottima forma, lautamente ricompensato nel suo sforzo attorico dalla valevole azione comica di certi supporti adeguati, da Arsenio Hall a Jermaine Fowler, passando per lo spumeggiante Wesley Snipes e senza nemmeno voler trascurare una Leslie Jones di indubbia capacità esplosiva.

La sceneggiatura, anche laddove si presenti un filo trash, è spiritosa e pregna di battute capaci assai di divertire. Ci sono delle musiche incisive nonché numeri da ballo di un intrattenimento giocondo e dunque, nel complesso, si può affermare come questo prosieguo della storia abbia le carte in regola per valer bene uno streaming.

Nostalgia canaglia

La pellicola, diretta da Craig Brewer è, diremmo, nostalgica, ma nella sua accezione più positiva. Murphy riesce a sfruttare perfettamente il suo potere da star rivangando dei preziosismi espressivi da proporre con rinnovata tenacia se anche con una maggior misura. Il cast è interamente afroamericano, senza che il film abbia a rappresentare, per questo motivo, alcun intendimento politico-ideologico. Ma anzi, tale attributo è in grado di fornirgli semmai una cifra stilistica graziosamente marcata e certo non invalidante ai fini di una fruizione transculturale.

Pur non raggiungendo le vette comiche del predecessore, in definitiva, questo secondo capitolo costituisce comunque un momento di discreto spasso. Peccato si avverta, nella versione italiana, ineludibilmente la mancanza del compianto Tonino Accolla al doppiaggio, il quale avrebbe senz'altro reso questa commedia certamente ancor più ricca di suggestione.

Mirko Tommasi