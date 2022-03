Il peggior lavoro della mia vita (2022)

Regia: Thomas Gilou

Cast: Kev Adams, Gérard Depardieu , Daniel Prévost, Mylène Demongeot

Genere: Commedia

Durata: 97 minuti

Produzione: Franza, Svizzera, 2021

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 24 marzo 2022

La pellicola “Il peggior lavoro della mia vita” diretta da Thomas Gilou nasce da un'idea originale di Romain Lévy e dello stesso Adams tramutata in sceneggiatura dallo stesso Adams e Catherine Diament. Una commedia che vede protagonisti l'attore comico Kev Adams, il pluripremiato Gérard Depardieu e Daniel Prévost, racconta dell'incontro/scontro tra generazioni che sono molto distanti tra loro, ma solo in apparenza. Il film arriva nelle sale il 24 marzo ed è distribuito da Notorious Pictures.

Il peggior lavoro della mia vita : la trama

Il film racconta di un'improbabile storia di amicizia tra Milann (Ken Adams), un giovane detenuto costretto a lavorare in una casa di riposo anziché pagare il suo debito con la comunità andando in prigione, e un gruppo di anziani pensionati molto diffidenti e prevenuti. Finché non scoprono che Milann è un orfano come loro e decidono di accettarlo. Milann, nel corso del tempo, si accorge della profonda solitudine che vivono i suoi nuovi amici e dei soprusi che subiscono dalla casa di riposo, vengono derubati costantemente. Decide così di aiutarli e di organizzare una fuga. Come finirà la loro avventura?