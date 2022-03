Regia: Matteo Fresi

Cast: Andrea Arcangeli, Marco Bullitta, Giovanni Carroni, Syama Rayner, Aldo Ottobrino, Fulvio Accogli

Genere: Drammatico, colore

Durata: 103 minuti

Produzione: Italia, 2021

Distribuzione: Fandango

Data di uscita: 31 marzo 2022

"Il muto di Gallura" è un film diretto dall'esordiente alla regia Matteo Fresi, presentato al Torino Film Festival 2021.

Il muto di Gallura: la trama

Il film racconta la storia del bandito Bastiano Tansu, realmente esistito nella Gallura di metà Ottocento, soprannominato "il muto. L'uomo, seminò il terrore nella terra sarda, partecipando alla faida tra le famiglie Mamia e Vasa.

Questo personaggio, interpretato da Andrea Arcangelo, è già stato descritto in un libro del periodo da Enrico Costa. Bastiano Tansu, sordomuto dalla nascita, fu maltrattato ed emarginato, fino a quando la sua ottima mira e la sua ferocia non divennero utili per la guerra tra famiglie.

La morte del fratello Michele, assassinato, lo portarono a legarsi a Pietro Vasi, capace di trasformarlo in un terribile assassino. Nemmeno la chiesa riuscì a fermare il terrore che la guerra tra famiglie scatenò.

La faida tra i Vasa e Mamia causò la morte di oltre 70 persone e terminò con le paci di Aggius. Bastiano sembrò trovar pace grazie all’amore per la figlia di un pastore. La vita per lui fu tuttavia senza lieto fine; in una società violenta e superstiziosa, che lo vedeva come figlio del demonio, Bastiano venne ucciso dallo stesso cugino Pietro Vasa.