“Il mondo sulle spalle” è stato presentato questa mattina, 15 febbraio, a Roma, accompagnato dalla conferenza stampa a cui hanno partecipato il regista Nicola Campiotti, la direttrice di RaiFiction Eleonora Andreatta, il produttore Roberto Sessa per Picomedia, i principali membri del cast artistico, Giuseppe Fiorello e Sara Zainer, e Enzo Muscia, uomo che ha ispirato il film. Il film sarà in onda il 19 febbraio su Rai1.

Il mondo sulle spalle: un’Italia che reagisce

È il messaggio che Giuseppe Fiorello ha voluto comunicare attraverso questo film, ispirato alla storia di Enzo Muscia, (da lui interpretato) un uomo comune la cui vita è stata messa a dura prova: il 2013 è stato contemporaneamente l’anno in cui si è trovato senza lavoro, a causa del fallimento della fabbrica in cui era assunto, e della nascita del figlio, tragicamente prematuro e con una malformazione cardiaca.

“Eravamo 320 operai. D’un tratto ci siamo ritrovati senza lavoro. In quel momento dovevo fare una scelta. A volte non ci si rende perfettamente conto di quello che succede. È stato come essere dentro una lavatrice!”, riferisce Enzo Muscia.

Enzo (nel film Marco) ha rischiato tutto, rilevando la fabbrica, dando la propria casa in garanzia e ricoprendosi di debiti con le banche, con l’ unico obiettivo di riassumere i compagni che erano stati licenziati, come collaboratori, non operai, né dipendenti.

Il mondo sulle spalle: un film che dà coraggio

Giuseppe Fiorello e Sara Zainer hanno parlato di come sia stato difficile e allo stesso tempo stimolante, interpretare due personaggi così forti e che hanno mostrato un così grande impegno civile, nonostante la drammatica situazione di salute del figlio. “Dietro un grande uomo, c’è una grande donna. In questo film, si parla anche dell’amore, della famiglia e del sacrificio.” racconta l’ attrice.

Chiude la conferenza l’intervento del regista esordiente Nicola Campiotti, che ha costruito il progetto con la stessa tenacia con cui Enzo ha salvato la sua fabbrica, con una regia semplice e funzionale al racconto dell’impresa eroica di un uomo comune.

“Il mondo sulle spalle” sarà in onda il 19 febbraio in prima serata du Rai1.

Barbara Sebastiani

15/02/2019