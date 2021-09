Il matrimonio di Rosa: un film interessante sul doveroso amore per se stessi

“Il matrimonio di Rosa” è un film spiritoso e divertente che racconta le vicende di una famiglia disfunzionale, come tante, il cui fulcro è Rosa, la nostra protagonista. Rosa ha un’innata generosità che la porta a prodigarsi per gli altri, quasi sempre a discapito di se stessa. Che siano amici, parenti, fidanzato o colleghi di lavoro, Rosa non dice mai di no, su di lei puoi contare sempre, soprattutto per risolvere problemi e seccature, che non si possono o non si vogliono fare. Ma come è ovvio prima o poi le energie vengono meno, e succede anche a Rosa, che all’improvviso si sente sopraffatta da tutto e tutti, prendendo coscienza di essere sfruttata al lavoro e da coloro che ama. Più o meno consapevolmente tutti si appoggiano alla donna, che nessuno sospetterebbe mai possa essere una colonna traballante.

La svolta arriva per caso, o forse no, è certo che per Rosa niente sarà più come prima, ma come far capire a chi ama che ha deciso di riprendere in mano la sua vita, rispettarsi ed amarsi, ‘finché morte non ci separi’?

Una commedia in cui i personaggi inizialmente faticano a mostrare se stessi

Icìar Bollaìn dirige amabilmente un racconto scoppiettante in cui, nonostante l’aria surreale che lo pervade, tiene i piedi ben saldi in una realtà che accomuna tante famiglie. Spesso si mente anche con i propri cari, per non far brutta figura, perché manca il coraggio di ammettere un fallimento, per non aumentare i fardelli che ciascuno porta. Ne “Il matrimonio di Rosa” si osserva come pian piano i ‘nodi vengono al pettine’ e la scelta della donna scoperchia un vaso di Pandora da cui fuoriescono eventi inaspettati. Appresso al ‘matrimonio di Rosa’ via via si sgretola tutta l’impalcatura che sosteneva i legami familiari, denudando ciascuno delle proprie sovrastrutture, facendo affiorare debolezze e difficoltà con le quali non si riusciva a fare i conti.

Con grande brio e leggerezza si indaga sul necessario amore che si deve nutrire per se stessi, senza il quale è impossibile potersi relazionare in maniera equilibrata col mondo che ci sta attorno, Rosa comprende che gli altri approfittano di lei perché è lei a permetterlo. In tanti si rimanda all’infinito un progetto, un’ambizione, un desiderio, quasi convinti che esista una sorta di vita parallela in cui poter pensare a se stessi, ma la vita, come comprende Rosa, è questa, è adesso, prima lo si comprende, meglio è.

Un film che diverte con garbo e dolcezza

Una sceneggiatura di sostanza, sostenuta da interpretazioni spumeggianti, accompagna lo spettatore in questa divertente girandola emotiva, tra imprevisti e situazioni comiche. Un finale corale, a tratti felliniano, sublima emozioni e desideri.

Candela Peña è bravissima nel dare spessore ed intensità a questa donna determinata, che nonostante si lasci svuotare fisicamente ed emotivamente dagli altri, lo fa con grande consapevolezza, senza mai perdere il controllo di sé, ed è proprio questo che le permette di tenere il timone con vigore, per se e per gli altri. Il resto del cast non è da meno, formidabile Sergi Lòpez nei panni del fratello della protagonista, il suo Armando è inguaiato e divertente.

“Il matrimonio di Rosa”, tra sorrisi e risate, lascia ampio spazio alla riflessione, sulle relazioni familiari, su quanto sia complicato trovare il proprio posto al mondo, realizzare i propri sogni, far felice chi si ama, fare il lavoro che si desidera, riuscire a dire ‘no’, anche quando per indole siamo portati all’obbedienza.

Maria Grazia Bosu