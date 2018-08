Il maestro di violiono - Recensione: nelle favelas del Brasile un maestro musicale aiuta ragazzi disadattati finendo per salvare se stesso

Il regista Sérgio Machado racconta nuovamente una storia di realtà sociali degradate nelle aree più popolari del Brasile. Decide di spostare l’azione dalla sua natia Salvador, ritratta nel precedente :"Lower City” alla città di San Paolo, e più esattamente nella favelas di Heliopolis. Forse perchè la trama si è ispirata alle vicende dell’Istituto Baccarelli che proprio in quella favelas e dopo un devastante incendio, convogliò centinaia di ragazzi all’educazione musicale, forgiando i loro talenti ma soprattutto le loro anime.

Laerte (Làzaro Ramos) è un dotato violinista, pronto per un incarico di tutto rispetto, attraversa una crisi personale che lo rende psicologicamente impreparato a sostenere una audizione ufficiale presso il prestigioso Ensemble di OSESP, la più importante orchestra sinfonica dell’America Latina. Accetta per poter sopravvivere l’incarico di insegnamento a ragazzi seguiti da un centro sociale nella più grande favelas di San Paolo. Molti di loro hanno precedenti penali, alcuni ancora delinquono, nonostante questo collaborano alla loro educazione musicale senza il bisogno di troppi incitamenti.

Sono terre in cui il ritmo è nel sangue, è uno degli elementi più rilevanti del film, la musica, nei suoi differenti generi affascina ogni individuo che si tratti del nostro maestro, dei suoi allievi, ma anche dei spettatori improvvisati o del boss locale della favelas. L’impianto della storia in realtà non è troppo originale, sono fin troppo numerosi lungometraggi che raccontano storie di redenzione o formazione attraverso l’arte, che si tratti di musica, recitazione o danza.

Desta ancora più stupore che questo film, del 2015, abbia quasi un clone con un impianto narrativo analogo, ossia : "La Mélodie” di Rachid Hami, ambientato nelle banlieu parigine, ma realizzato nel 2017.

Il maestro di violino: la musica grande protagonista del film

La relazione che si sviluppa tra Laerte e i suoi allievi ha uno sviluppo non troppo originale, numerosi fatti collaterali vengono rappresentati: il rapporto di Samuel ( Kaique De Jesus Santos), il più dotato degli allievi, con la sua famiglia, che considera l’impegno musicale come una distrazione dal lavoro, e tutte quelle difficili convivenze con una realtà sociale fortemente contaminata dalla criminalità e dalla supremazia dei boss locali.

Gli elementi di pregio del film sono sicuramente la modalità con la quale Laerte si muove nei vari contesti in cui si trova. Non si tratta del docente rapito dalla missione salvifica, ne dell’artista troppo consapevole del proprio talento. Si tratta di un uomo cresciuto in una realtà difficile e che ancora la vive, il pelo sullo stomaco gli è cresciuto di default e si muove con la consapevolezza dei propri limiti e dell’ambiente che lo circonda. D’altronde nonostante numerosi protagonisti, è quasi solo a Laerte che il regista dispensa numerosi primi piani che indugiano su un volto che è testimone di realtà complesse quasi solo osservandole, stanco di commentarle con una qualsiasi espressione.

La musica è la vera protagonista della vicenda e il regista ne fa un uso magistrale, i nostri giovani studiano musica classica, ma nella loro vita privata o nelle scene d’azione si ascolta rap brasiliano.

Per il loro saggio di fine anno gli allievi studiano la “ Passione Secondo Matteo” di Bach, nella sua prima rappresentazione al teatro di San Paolo, Laerte suona la “ Sinfonia No 4” di Tchaicovsky, ma la scelta più felice di Machado si esprime in una scena di scontri violenti tra polizia e manifestanti nella favelas: Laerte osserva il contesto, le urla si confondono con le esplosioni dei lacrimogeni e degli scontri fisici...poi gradualmente i rumori si attutiscono per essere sostituiti dalle note della “Consolazione in Re Bemolle” di Liszt, note che sospendono ogni singola azione dei partecipanti e lasciano percepire soltanto la totale inutilità della violenza

Marco Marchetti