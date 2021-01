Il ladro di orchidee: l’irragionevole elevato a canone artistico

“Il ladro di orchidee” è un film appassionante, originale e perfettamente modulato fra la commedia e il dramma. Chiunque abbia visto “Essere John Malkovich” sa bene che cosa sia ragionevolmente lecito attendersi dall’abbinata Kaufman/Jonze, ovverosia l‘irragionevole elevato a canone artistico. E anche nel caso di questa pellicola, l’interazione fra i due fa in modo che lo spettatore venga tenuto costantemente sotto scacco, in un caotico e quasi libidinoso mentalismo che riteniamo non trovi facilmente pari nella cinematografia moderna.

"Il ladro di orchidee" è un film multi-strato, costruito su più livelli narrativi e che registra degli sviluppi impensati e diremmo pure perfidi, obbligando più che invitando lo spettatore a mantenere un certo grado di concentrazione se pensa di voler anche soltanto provare a discernere, in ciò che è intento a guardare, la realtà dalla finzione.

Nicolas Cage introspettivo ai massimi livelli

Nicolas Cage è introspettivo ai massimi livelli, giungendo a frugare nei luoghi più irraggiungibili della sua anima, fino ad alimentare un flusso di coscienza che si sparge inesorabile per tutto il racconto. Si infila talmente tanto in profondità nei due gemelli che il pubblico li può sempre nettamente distinguere, anche senza trucchi che li differenzino nell’aspetto ma semplicemente grazie alla sua doppia esecuzione così meticolosa e audace (se qualcuno avesse ancora dei dubbi sul valore attorico di Cage, si accomodi pure dinanzi a questo film!).

“Il ladro di orchidee” è possibile tranquillamente inserirlo, senza il timore di poter essere smentiti, nell’elenco di quelle pellicole seppur non di facile approccio ma che fanno bene al cinema, poiché stimolano lo spettatore a (ri)costruire da sé il senso di ciò che egli vede sullo schermo, divenendo così lui stesso da semplice fruitore a parte attiva di un processo creativo che non aspetta altro che il suo assenso per potersi concretizzare, deo gratia, in un atto poetico-estetico finalmente efficace e compiuto.

Mirko Tommasi