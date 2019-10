Regia: Guido Lombardi

Cast: Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro

Genere: Drammatico, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: n/d

"Il ladro di giorni" è un film di Guido Lombardi, presentato in Selezione Ufficiale alla Festa del Cinema 2019.

Il ladro di giorni: dal romanzo al film

Guido Lombardi, romanziere, sceneggiatore e regista intraprende un suo ambizioso progetto crossover: realizza questa pellicola utilizzando un proprio romanzo.

Il ricongiungimento di un padre con il proprio figlio, dopo sette anni di separazione, viene utilizzato come paradigma per l’analisi del percorso di identificazione di qualsiasi ragazzo col suo genitore.

Riccardo Scamarcio interpreta Salvo, portato via da due carabinieri quando Vincenzo aveva solo cinque anni. Dopo sette anni passati con degli zii in Trentino, il ragazzino ormai dodicenne entra in contatto con il genitore che, uscito di carcere, va a prenderlo.

I due cominciano un viaggio come estranei ma nella macchina che li riporta nella natia Puglia si snoda il cuore della vicenda, emergono i ricordi, il passato riaffiora, il rapporto padre-figlio si ricompone.