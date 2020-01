Titolo originale: The Secret Garden

Regia: Marc Munden

Cast: Colin Firth, Julie Walters, Dixie Egerickx, Jemma Powell, Edan Hayhurst, Lee Starkey

Genere: Drammatico

Durata: nd

Produzione: Gran Bretagna, 2020

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 16 aprile 2020

"Il giardino segreto" è la nuova trasposizione del celebre romanzo di Burnett. Il classico della letteratura per ragazzi torna nelle sale cinematografiche.

Il giardino segreto: la natura in tutta la sua bellezza e magia

Celebre per la serie inglese Utopia, Marc Munden riporta nelle sale cinematografiche un classico della letteratura per ragazzi. L'omonimo romanzo di Burnett è del 1911 ed era già stato trasposto al cinema, in tv e a teatro. Munden gli conferisce nuova vita, valorizzando lo splendore della natura e il suo potere salvifico.

Mary Lennox (Dixie Egerickx), la protagonista, dopo essere rimasta orfana, viene accolta nella casa del ricco zio vedovo Archimbald (Colin Firth), che ne diventa il tutore. La ragazzina, un po' viziata, sfuggendo al controllo della governante scopre la presenza di un giardino segreto dietro un muro della villa in cui vive. Lì la moglie dello zio trascorreva il suo tempo ed è lì che ha perso la sua vita.

Le notti di Mary sono tormentate da un lamento: è il pianto di Colin, il figlio dello zio, anche lui orfano, con il quale la ragazzina stringe una profonda amicizia, insieme al giovane contadino Dickon (Amir Wilson).

Sarà l'accesso a quel giardino segreto a cambiare per sempre e in modo sorprendente le loro vite.