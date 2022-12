Il gatto con gli Stivali 2 - L’ultimo desiderio: un film sulla forza del desiderio

Torna sul grande schermo il personaggio apparso per la prima volta in “Shrek 2”. Il gatto, nato nel lontano 1550 dalla fantasia di Giovanni Straparola, è alla sua ultima vita (la nona) dopo mille avventure. Il felino dovrà andare alla ricerca della Stella dei Desideri nella Foresta Nera per fuggire al sinistro Grande Lupo Cattivo che lo aspetta al varco. Peccato che non sarà il solo in questa ricerca, ma dovrà lottare contro Riccioli D’Oro e i suoi tre orsi e Il grasso e perfido “Big” Jack Horner. Ci sono tutti gli ingredienti delle favole, mischiate abilmente tra loro in questo film d’animazione che è pensato per i più piccoli ma va benissimo anche per gli adulti. Il gatto è un perfetto avventuriero, capace di sconfiggere nemici in duelli fino all’ultimo colpo di spada.

La Universal Pictures porta in scena una storia d’amore e di resilienza

Vive di vita sua lo scudiero di Shrek e in questo sequel del film, campione d’incassi del 2011 diretto da Chris Miller, ne succedono di tutti i colori letteralmente. Il regista Joel Crawford firma una storia quasi psichedelica con paesaggi virtuali popolati da personaggi tratti dalle favole che però diventano quasi contemporanei, a cominciare dalla bella e abile Kitty “Zampe di Velluto”, un'Eva Kant in versione felina.

Diciamolo, gli ultimi lavori della DreamWorks Animation sono veramente stupefacenti e parlano di amicizia e amore ai più piccoli. Perrito, un cagnetto sgraziato che ne ha passato di tutti i colori, è l’anima del team amicizia, termine clonato da lui stesso, e veicola un messaggio fortissimo nella sua leggerezza. Tutti i personaggi hanno voci assolutamente strepitose, a partire da Antonio Banderas che doppia il felino anche in italiano. La struttura narrativa è estremamente semplice nella sua complessità e questo fa de “Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio” un film imperdibile per grandi e piccini.

Ivana Faranda