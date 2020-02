Regia: Alberto Sironi, Luca Zingaretti

Cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 24 febbraio 2020

“Il Commissario Montalbano - Salvo Amato, Livia Mia” rappresenta il primo lungometraggio destinato al grande schermo che ha come protagonista il celebre poliziotto siciliano.

Il Commissario Montalbano - Salvo Amato, Livia Mia: un nuovo efferato crimine

Il caso preso in esame nella pellicola è l’omicidio di una giovane donna, Agata Cosentino, trovata morta in uno dei corridoi dell’archivio comunale dove era impiegata. Si tratta di un’indagine carica di implicazioni emotive per Montalbano, dato che la vittima era sua conoscente e cara amica di Livia.

L’ipotesi più probabile è quella di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma sin da subito il commissario non ne è del tutto convinto. Per questo motivo cerca di capire se si tratti di un delitto d’impeto o di qualcosa di più oscuro e premeditato.

Gioca a suo favore il fatto che Agata fosse una donna molto timida e riservata, con poche amicizie strette, ed è proprio da quelle amicizie strette che partono le indagini per scoprire chi potrebbe essere l’assassino.

Cast e produzione

La pellicola è co-diretta da Luca Zingaretti, ormai storico interprete del commissario di Vigata, e da Alberto Sironi, abituale regista della serie TV tanto amata dagli spettatori italiani.

“Il Commissario Montalbano - Salvo Amato, Livia Mia”, quindi, rappresenta non solo il debutto nelle sale dei cinema di una saga che è stata sempre pensata per il piccolo schermo, ma anche la prima collaborazione dietro la macchina da presa per Zingaretti e Sironi.

La pellicola è distribuita sul territorio dalla Nexo Digital ed è stata prodotta da Palomar con la partecipazione di Rai Fiction.