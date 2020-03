Regia: Domenico Ciolfi

Cast: Marco Palvetti, Libero de Rienzo, Fabrizio Rongione, Gianfelice Imparato, Francesco Pannofino

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 23 aprile 2020

"Il caso Pantani" racconta la storia di un uomo finito in un gioco al massacro che non gli diede scampo. Al cinema, distribuito da Koch Media, per soli tre giorni.

Il caso Pantani: un mito che merita giustizia

Il film-evento diretto da Domenico Ciolfi, racconta cinque anni della vita del ciclista romagnolo, gli ultimi. Si concentra in un periodo che va dal cinque giugno 1999, quando Marco Pantani è stato sospeso dalle gare, fino al quattordici febbraio 2004, giorno della sua morte.

A causa delle cause poco chiare della sua prematura dipartita, sono state aperte diverse inchieste giudiziarie. La sua morte è stata uno shock per il mondo del ciclismo, che proprio nel giorno di San Valentino perdeva il suo "Pirata".

Il film è un omaggio a questo mito dello sport italiano, un giovane che in sella sulla sua bici sembrava inarrestabile, ma è stato sconfitto in una partita fatale.

"Il caso Pantani" racconta l'ascesa e la caduta di un eroe amatissimo. Racchiude in se molti generi: è un noir contemporaneo, un thriller, un film d'inchiesta. La storia di un uomo, di un romagnolo genuino e tenace, finito in un gioco al massacro che non gli ha dato scampo.