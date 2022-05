Regia: Kasi Lemmons

Cast: Stanley Tucci, Tamara Tunie, Naomi Ackie, Clarke Peters, Ashton Sanders, Nafessa Williams, Alana Monteiro, Daniel Washington, Lance A. Williams, Anne Reardon

Genere: Biografico

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Universal Pictures

"I Wanna Dance With Somebody" è un film diretto da Kasi Lemmons, incentrato sulla vita della cantante Whitney Houston. La pellicola è distribuita nelle sale italiane da Universal Pictures ed ha come interprete principale Naomi Ackie ("Lady Macbeth", "Star Wars: L’ascesa di Skywalker").

I Wanna Dance With Somebody: la trama

Scomparsa a soli 49 anni, la talentuosa e bellissima Whitney Houston è protagonista assoluta di "I Wanna Dance With Somebody", titolo che deriva da una sua famosa canzone. La narrazione è incentrata sul percorso artistico e personale di questa icona della musica mondiale, facendo rivivere i più grandi successi, ma anche i momenti difficili dell'artista.

La cantante è morta l'11 febbraio del 2012, in una stanza del Beverly Hilton Hotel a Beverly Hills, annegando accidentale nella vasca da bagno, in seguito ad un'eccessiva assunzione di droghe. La Houston era affetta anche aterosclerosi.

Produzione e cast

Il film è prodotto da Compelling Pictures, TriStar Pictures, Muse of Fire Productions e Black Label Media.

Nel cast spicca il nome di Stanley Tucci nella parte del produttore discografico Clive Davis, Ashton Sanders in quella del marito della Houston dal 1992 al 2007, Bobby Brown, e Nafessa Williams nel ruolo di Robyn Crawford.

La sceneggiatura è stata curata da Anthony McCarten ("Bohemian Rhapsody", "I due papi"), mentre dietro la macchina da presa figura Kasi Lemmons (Black Nativity, Harriet).