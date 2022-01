Regia: Sian Heder

Cast: Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant, Eugenio Derbez Ferdia Walsh-Peelo, Amy Forsyth, Kevin Chapman, John Fiore, Owen Burke, Rebecca Gibel, Armen Garo, Jose Guns Alves

Genere: Drammatico, colore

Durata: 111 minuti

Produzione: USA, Francia, 2021

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 20 gennaio 2022

Il film "I segni del cuore - Coda" dal titolo originale "Coda" è un film americano, diretto da Sian Heder. Remake del film francese "La Famiglia Bélier", diretto nel 2014 da Éric Lartigau, "I segni del cuore - Coda" è interpretato da Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant, Eugenio Derbez, Ferdia Walsh-Peelo, Amy Forsyth, Kevin Chapman, John Fiore, Owen Burke, Rebecca Gibel, Armen Garo, Jose Guns Alves. La pellicola ha già trionfato al Sundance Film Festival dove ha vinto il Gran Premio della Giuria, Premio del Pubblico, Premio Speciale per il cast e per la Miglior regia nella sezione Drama. Un remake all'altezza dell'originale, interpretato da attori realmente non udenti, dove spicca Marlee Matlin vincitrice dell'Oscar, come miglior attrice nel film "Figlio di un Dio minore".

I segni del cuore - Coda: Trama

A Gloucester, nel Massachusetts, Ruby Rossi, figlia di Frank e Jackie, e sorella minore di Leo, è l'unica udente della sua famiglia, i suoi genitori e suo fratello maggiore, infatti, sono tutti affetti da sordità. Gestiscono insieme, un' attività di pesca, Ruby collabora con la sua famiglia nelle ore libere da scuola ma il suo più grande sogno è quello di cantare. Durante le ore scolastiche Ruby è vittima, costantemente di bullismo e, decide di trovare rifugio nell'aula di canto del professor Bernardo Villalobos. Il professore, rimane incantato dal talento di Ruby e decide così di aiutarla per l'audizione di una prestigiosa scuola. Ruby dovrà guardare in fondo al suo cuore e cercare il coraggio di scegliere tra la sua famiglia e rincorrere i suoi sogni.