Si parla di amicizia e non di amore in "I profumi di Madame Walberg", con un occhio leggero al tema sociale. Il regista cita tra l’altro un mostro sacro del cinema come Herzog mandando l’esperta di profumi alla grotta Chauvet situata in Francia, ricostruita per i visitatori che non possono entrarci. Ricordiamo, infatti, che nel 2010, il cineasta tedesco girò un documentario in 3D intitolato “The Cave of Forgotten Dreams”. Il tema romantico è quello delle madeleine di Proust, ovvero gli odori che ci portiamo dentro dalla nostra infanzia come quello dell’erba tagliata di fresco.

Il lavoro di Magne è un’immersione in un mondo sconosciuto ai più come quello dei creatori di profumi. Madame Walberg è una donna che usa il naso per sentire chi e cosa le sta vicino. Ha una grande sensibilità, che però le impedisce di avere contatti umani tramite gli altri sensi. La aiuterà il suo chauffeur, che deve recuperare il rapporto con la figlia Léa ( Zéli Rixhon ) a causa della separazione in corso con la moglie. Le sequenze spensierate sulla spiaggia tra padre e figlia sono, infatti, tra le più belle e tenere di tutto il film.

Il regista ha lavorato con efficacia sull’aspetto psicologico dei due protagonisti, che presentano entrambe personalità forti. Fàbre tiene testa alle manie di controllo della donna, che per lavoro è “naso” creatrice di profumi dal raffinato talento olfattivo. É però una diva in caduta libera. I suoi tempi di gloria sono un ricordo, e ne resta soltanto l’atteggiamento insopportabile da prima donna.

C’è un connubio ideale tra il mondo dei profumi e la Francia, il cui cinema ha da sempre un tocco di classe nelle commedie romantiche. É il caso del secondo film del regista Grégory Magne , che dirige una coppia in perfetta sintonia come Emanuelle Devos e Grégory Montel . Loro sono rispettivamente Anne Walberg creatrice di profumi e Guillaume Fàbre autista per Vip. I due s’incontrano (o meglio si scontrano) per lavoro. É solo l’inizio di una strana amicizia che unisce due persone che più diverse non possono essere. Lei è riservata e poco portata ai contatti sociali. Lui invece, è un uomo che si deve barcamenare tra mille difficoltà, ma sa stare al mondo.

Titolo originale: Les Parfums

Regia: Grégory Magne

Cast: Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern, Sergi López, Zelie Rixhon, Pauline Moulène, Fabrice Colson, William Sciortino, Fabien Tucci

Genere: Commedia, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Francia, 2020

Distribuzione: Satine Film

Data di uscita: 10 giugno 2021

"I profumi di Madame Walberg" è un film diretto da Grégory Magne incentrato sulla storia di due opposti che si incontrano e si scontrano.

I profumi di Madame Walberg: la trama

Guillaume (Grégory Montel) è un autista per Vip fresco di divorzio e in difficoltà economiche. Ha bisogno di soldi per avere l’affido condiviso della figlia Lea (Zéli Rixhon). Si ritrova a lavorare per Anne Waldber (Emmanuelle Davos) donna algida e solitaria creatrice di essenze e profumi. Tra di loro, dopo i primi contrasti, nascerà una bella amicizia che cambierà la vita a entrambi.

I profumi di Madame Walberg: una commedia leggera sulla forza dell’amicizia tra persone molto diverse

Il regista francese dirige una coppia di attori in stato di grazia e racconta il mondo poco conosciuto dei “nasi” figura professionale che usa l’olfatto per dare vita alle essenze più pregiate. Si tratta di un film, dove le emozioni vengono rievocate tramite gli odori creando una sorta di madeleine di matrice proustiana.

Il regista Grégory Magne

Grégory Magne è nato in Borgogna. Nel 2007 ha attraversato l’Atlantico in solitario da La Rochelle a Salvator de Bahia su una barca a vela di 6,5 metri senza alcun mezzo di comunicazione. Con la sua telecamera ha ripreso tutta la navigazione girando così il suo primo film “Vingt-quatre heures par jour de mer”. Da allora ha girato diversi documentari e opere di finzione curando sia la regia sia la sceneggiatura. La sua opera prima è “L’Air de Rien” fatta in coppia con Stéfane Viard è del 2012. Ne è protagonista il cantante degli anni ’70 Michel Delpech sommerso dai debiti. Il risultato è una commedia nera in coppia con Grégory Mantel al suo primo ruolo importante. I due hanno lavorato nuovamente insieme in “I profumi di Madame Walberg”.