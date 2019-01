I nomi del signor Sulcic (2018)

Regia: Elisabetta Sgarbi

Cast: Ivana Pantaleo, Lucka Pockaj, Roberto Herlitzka, Paolo Graziosi, Adalberto Maria Merli, Livio Vasieri, Claudio Magris, Giorgio Pressburger, Elena Radonicich

Genere: Drammatico, colore

Durata: 80 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Cinecittà Luce

Data di uscita cinema: 7 febbraio 2019

“I nomi del signor Sulcic” segue il viaggio di Irene Ruppel, una donna slovena in cerca di sanare le ferite del suo passato. Insieme a lei viaggia Ivana, una giovane ricercatrice dell’università di Ferrara. Le due donne si ritrovano in una valle remota nel Delta del fiume Po. Qui incontrano un uomo, il quale le accoglie nella sua casa e rimane incuriosito dalla donna slovena, che sembra capire tutto quello che sta succedendo. Quando le due donne ripartono, Irene lascia un messaggio al valligiano, il quale reca l’ultima tappa del loro viaggio. L’uomo non resistendo alla tentazione decide di partire e raggiungere la donna nella località di Tolmin, una cittadina tra Italia e Slovenia. In questo viaggio che intraprenderà, scoprirà l’identità dei suoi genitori e soprattutto gli spalancherà la verità su sé stesso.

I nomi del signor Sulcic: identità in viaggio

“I nomi del signor Sulcic” è un film drammatico italiano diretto da Elisabetta Sgarbi, fondatrice della casa editrice “La Nave di Teseo”. Dopo aver girato tanti documentari arriva al suo secondo lungometraggio, dopo aver diretto in precedenza “Notte senza fine” nel 2004 con Laura Morante e Toni Servillo protagonisti.

“I nomi del signor Sulcic” è stato scritto insieme a Eugenio Lio, filosofo e teologo, che aveva già collaborato con la regista in altri quattro film. La colonna sonora è stata curata dal cantautore Franco Battiato che diventa una costante dei film di Elisabetta Sgarbi.

Questo film è un viaggio nella memoria tra il confine italo/sloveno dove si intersecano storie di padri e figli, identità vere e false, spie naziste, spie fasciste e miliziani di Tito. Tutto questo per nascondere la verità.

Prodotto dalla casa di produzione Betty Wrong con Rai Cinema, “I nomi del signor Sulcic” è stato presentato in anteprima alla 36^ edizione del Torino Film Festival.