I film candidati agli Oscar degli ultimi anni sono ancora proficui come quelli di una volta? Le statistiche sono molto chiare

Le nomination degli Oscar 2023 hanno destato molte sorprese tra gli addetti ai lavori. Negli ultimi anni i film in corsa per le categorie più importanti sono sempre stati ritenuti “poco conosciuti”. Quest’anno, invece, pare esserci stato un cambio di rotta, con alcuni successi commerciali che hanno ottenuto una candidatura.

Ultimamente, l’evento degli Oscar non è più seguito come un tempo, basti pensare alle edizioni del 2021 e del 2022. Infatti, secondo alcuni dati, sono le peggiori della storia sotto l’aspetto degli ascolti. Ciò probabilmente dipende dal fatto che i film candidati non sono molto conosciuti, specialmente tra i giovani. I film con maggiore audience sono appunto quelli ritenuti non per “adulti”.

Proprio per questo la presenza di successi commerciali come Avatar: La via Dell’Acqua, con 600 milioni di incassi solo negli Stati Uniti, e di Top Gun: Maverick, con 700 milioni di incassi, hanno suscitato scalpore. Nonostante tutto, i film sopracitati non sono molto gettonati. Al contrario, “insuccessi” come L’isola Degli Spiriti, con solo 9 milioni di incassi, sono favoriti alla vittoria.

Tentativi di recuperare il successo passato degli Oscar

La presenza di film popolari fa comunque ben sperare molte persone che vorrebbero spezzare questa tendenza, in modo tale da far sopravvivere gli Oscar. L’ultimo tentativo, però, non è andato a buon fine. Già nel 2009 era stata presa la decisione di allargare a 10 il numero di film candidati, ma nonostante tutto i film commerciali non riuscirono comunque ad entrare nella lista.

Un altro esperimento è stato effettuato nell’edizione del 2018, con la creazione di un premio per meriti popolari che sarebbe andato a film di grande incasso, revocato immediatamente a causa di accuse di ruffianeria

La premiazione degli Oscar 2023 andrà in onda il lunedì del 13 marzo e sarà la 95esima edizione dell’evento. Solo allora scopriremo se ci sarà un cambio di rotta nell’evento.