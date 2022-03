I Cassamortari (2022)

Regia: Claudio Amendola

Cast: Massimo Ghini, Gianmarco Tognazzi, Lucia Ocone, Alessandro Sperduti, Piero Pelù, Alice Benvenuti, Giuliana Loiodice, Massimo Dapporto e Antonello Fassari

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: dal 24 marzo su Prime Video, Sky Q e Now Smart Stick

Sono online il trailer e il poster ufficiali de "I Cassamortari”, il nuovo film di Claudio Amendola. Nonostante le riprese fossero terminate già a dicembre 2020, la pellicola ha subito, come molti altri film, ritardi a causa della pandemia e sbarcherà su Amazon Prime Video a partire dal 24 marzo 2022 (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Scritto da Claudio Amendola, Roberto Iannone e Kissy Dugan, in collaborazione con Luigi Di Capua, "I Cassamortari" è una black comedy nata da un soggetto di Francesca Neri e Claudio Amendola. La pellicola è prodotta da Isabella Cocuzza, Arturo Paglia e Amazon Prime Video, e racconta in modo ironico la storia di una famiglia che gestisce un’impresa di onoranze funebri.

Le musiche sono state prodotte da artisti di eccezione, quali di Piero Pelù, che figura anche in qualità di attore, e Valerio Carboni.

La pellicola vede Claudio Amendola tornare dietro la macchina da presa dopo "La mossa del pinguino" e "Il Permesso": “Sono strafelice di aver finito il film senza aver avuto intoppi. Abbiamo raggirato il Covid e di questo siamo molto fieri, vuol dire che ci siamo comportati tutti in maniera corretta e giusta. Sono completamente innamorato di tutti gli attori del cast e non potevo sceglierne di migliori, sono davvero fiero di loro. Ritengo questo film il mio esame di laurea” ha commentato lo stesso Claudio Amendola.

I Cassamortari : la trama

“Tutti devono mori’, ma solo in pochi ce guadagnano”: è il motto della famiglia Pasti che da generazioni gestisce un’agenzia di pompe funebri. Dopo la morte del capofamiglia Giuseppe (Edoardo Leo), un uomo disposto a tutto pur di lucrare sulle disgrazie altrui, l’azienda di famiglia è passata nelle mani dei figli Giovanni (Massimo Ghini), Maria (Lucia Ocone), Marco (Gianmarco Tognazzi) e Matteo (Alessandro Sperduti). Giovanni è arido e avaro quanto il padre; Maria ha la “passione" per i vedovi; Marco è il più abile nella tanatoestetica; Matteo sogna di diventare un influencer e cura, molto male, tutto il settore della comunicazione social dell’azienda. Sarà proprio il suo modo di comunicare anticonvenzionale e politicamente scorretto mettere nei guai l’azienda. Unica salvezza? Collaborare con la manager Maddalena Grandi (Sonia Bergamasco), che decide di contattarli per il funerale del famoso cantante Gabriele Arcangelo (Piero Pelù), suo assistito, morto di overdose nel bel mezzo di una campagna di sensibilizzazione contro le droghe.