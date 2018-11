Titolo originale: Les enfants du 209 rue Saint-Maur, Paris Xe

Regia: Ruth Zylberman

Cast: n/d

Genere: documentario, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: Lab 80 film

Data di uscita: 24 gennaio 2019

Un viaggio attraverso uno dei quartieri storici di Parigi, che è stato per anni la casa e il rifugio di una vivace comunità ebraica, prima che la guerra spazzasse via tutta la loro spensieratezza.

I bambini di Rue Saint-Maur: un viaggio nel tempo alla ricerca delle testimonianze del passato

La regista Ruth Zylberman si cimenta in un audace progetto decidendo di indagare su un’antica palazzina parigina, la 209 della Rue Saint- Maur, sulla quale non sapeva assolutamente nulla, con l’intento di poter ricreare e portare di nuovo in vita le storie e la quotidianità degli inquilini che per anni l’hanno abitata. La Zylberman vuole portare a galla una dettagliata testimonianza della realtà di una comunità di ebrei prima e, in particolare, nel mentre dell’occupazione nazista in Francia.

Dopo diversi anni di indagine la regista riesce a trovare i sopravvissuti ormai emigrati, chi verso la periferia della capitale, chi nella calda Melbourne, chi a New York e chi a Tel Aviv. Decide così di portare a termine il suo progetto, filmando i superstiti all’interno dell’edificio, compiendo un viaggio nel tempo attraverso quei difficili anni che sicuramente nessuno di loro riuscirà mai a dimenticare.

I bambini di Rue Saint-Maur: un nuovo approccio alla testimonianza

Che le vergognose sofferenze alla quale la comunità ebraica è stata sottoposta non possano, anzi non debbano andare dimenticate, è ormai un dato di fatto. Per far rimanere viva questa testimonianza del passato, la regista Zylberman ci offre così una nuova prospettiva per tramandare questa triste pagina di storia alle generazioni future: raccontare ciò che è stato attraverso la quotidianità stessa della vittime, così da facilitarne l’empatia, sottolineando infine la vile crudeltà a cui sono state ingiustamente sottoposte.