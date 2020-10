Regia: Nathan Grossman

Cast: Greta Thunberg

Genere: documentario

Durata: 97 minuti

Produzione: Svezia, 2020

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 2 novembre 2020

“I Am Greta”, di Nathan Grossman, è un documentario che ripercorre la azioni della giovane attivista Greta Thunberg per combattere i cambiamenti climatici, in particolare per invitare i politici ad interessarsi alla questione. Presentato fuori concorso alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia, il film parte dal primo sciopero fuori dal parlamento svedese che Greta iniziò a 15 anni, il primo di molti altri scioperi scolastici che vennero organizzati in tutto il mondo.

I Am Greta: la trama

Greta Thunberg all'età di 15 anni ha iniziato a saltare la scuola, sedendosi fuori dal parlamento svedese e chiedendo ai politici di fare qualcosa o quantomeno interessarsi seriamente alla questione dei cambiamenti climatici. In particolare la protesta di Greta era contro gli incendi nei boschi che hanno colpito il Paese durante quell'estate e le ondate di calore che si sono verificate. Da questo punto la sua richiesta per il governo svedese era di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Uno sciopero fatto ogni giorno e, dopo le elezioni, ogni venerdì, dando così vita a vari movimenti sul tema. Greta ha più volte detto come il disinteresse dei governi sia sinonimo di disinteresse verso il futuro e condizioni di vita dei giovani d'oggi, suscitando quindi consenso anche tra i suoi coetanei.

“I Am Greta” racconta la storia dell'adolescente diventata un'icona di fama globale, conosciuta in tutto il mondo. Partendo dalla primissima protesta fino al 2019, dove la giovane ha presenziato ed è intervenuta, durante il Summit sul clima dell'ONU a New York. Il regista Nathan Grossman segue le azioni della timida studentessa con la sindrome di Asperger, che l'hanno portata ad avere un impatto mondiale mai visto. Una serie di filmati inediti trasmettono, attraverso una narrazione vincente, tutti i passi fatti da Greta, e analizza con attenzione l'impatto che ha avuto sul mondo. Dagli altri giovani che si sono uniti a lei, alla sensibilizzazione da parte degli adolescenti sui cambiamenti climatici e sull'importanza di lottare uniti e insieme per un mondo migliore, il film analizza un'importante figura simbolo di coraggio e determinazione.