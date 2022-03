Titolo originale: Hopper et le Hamster des Ténèbres

Regia: Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Cast: Danny Fehsenfeld, Joe Ochman, Mark Irons, Donte Paris

Genere: Animazione

Durata: 91 minuti

Produzione: Belgio, Francia, 2022

Distribuzione: Warner Bros Entertainment Italia

L’animatore belga Ben Stassen propone un altro capolavoro animato in CGI, “Hopper e il Tempio Perduto”. Un tributo spregiudicato alla “Indiana Jones” dedicato a tutta la famiglia.

La pellicola diretta da Benjamin Mousquet e Ben Stassen è ispirata ai fumetti del maestro Chris Grine. Il film è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

"Hopper e il Tempio Perduto" è il nono film del regista belga Ben Stassen, che è riuscito a creare con la nWave Pictures una realtà europea in grado di produrre animazione in CGI di ottima qualità. Tra i lavori più apprezzati di Stassen ricordiamo: “Le avventure di Sammy”, “Il Castello magico" e “Rex - Un cucciolo a palazzo”.

Hopper e il Tempio Perduto : la trama

Protagonista della pellicola è Hopper, una (quasi) lepre, che sogna di essere riconosciuto come un "grande avventuriero" ripercorrendo l’esempio del suo papà adottivo, re Peter. Hopper avrà la sua occasione quando proprio il regno del Re verrà minacciato dal malefico zio Lapin. Hopper dovrà partire per un lungo e pericoloso viaggio, in suo aiuto arriveranno il suo amico e assistente Abe (una tartaruga) e Meg, una spericolata puzzola abilissima in arti marziali. Tra loro nascerà un’amicizia straordinaria che commuoverà grandi e piccini.