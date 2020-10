Home: una storia di colpa ed espiazione

"Siamo su questa terra per una frazione di secondo"...

Franka Potente, attrice, autrice e cantante tedesca, resa famosa dal suo esordio in "Lola corre" debutta alla regia e sembra quasi cucire con la macchina da presa la sceneggiatura percorrendo un tenace e intimo fil rouge che si dipana lungo l'intera pellicola.

Un delitto senza alcun senso è quello che ha costretto l'allora giovane Marvin, interpretato da un intenso e coinvolgente Jake McLaughlin, a scontare ben 17 anni in carcere.

Ora quasi 40enne, dal volto imperscrutabile, il corpo coperto da tatuaggi, un ciuffo rosso che campeggia su una testa rasata ed il suo skateboard decide di far ritorno a casa, alla sua famiglia, ai suoi affetti, a sua madre, una monumentale Kathy Bates.

La regista ci conduce nella California degli emarginati, circondati solo da deserto e senza un futuro, dalle strade polverose e vuote e l'edilizia disordinata ed abusiva.

Da un lato la madre Bernardette, anziana e malata terminale, ma ancora combattiva e dall'altro la famiglia a cui Marvin da ragazzo aveva ucciso la nonna, i Flintow.

Nessuno nella cittadina vede di buon occhio Marvin, incapaci di perdonare, in particolare il nipote grande dei Flintow, Russell, deciso con ogni mezzo a convincere Marvin a lasciare il paese.

Home: famiglia, casa, è ciò che conta

Marvin accetta passivamente le conseguenze del proprio passato, sua madre sta per morire e deve ricucire quell'antico strappo, le rimane solo lui e lui stesso ha bisogno di ritrovare le proprie radici per perdonarsi.

"Questa è casa mia, sei libero di andartene come ha fatto tuo padre" gli urla lei, una donna che non lo riconosce più dopo tanti anni, che non riesce a ritrovare il suo amato figlio in quello sguardo.

Una camera che segue le vicende come un terzo spettatore, aiutata da una musica vibrante e aderente al fluire delle emozioni.

Una prima parte più descrittiva che cede il passo ad una narrazione intensa ed empatica.

Prove attoriali sopra le righe per una pellicola che volge lo sguardo al tempo perduto, con un protagonista che cerca di ricucire i rapporti, passati e futuri, come quello nascente con Delta, sorella minore di Russell.

"Voglio guardare mia madre e non vedere odio nei suoi occhi" dice il protagonista, in un percorso di redenzione, che mette in discussione il confine tra giustizia e vendetta, per un'opera d'esordio che sussurra umanità e perdono, perché "Famiglia, casa è ciò che conta, su tutto".

Chiaretta Migliani Cavina