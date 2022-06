Regia: Ali Abbasi

Cast: Zahra Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani, Forouzan Jamshidnejad, Sina Parvaneh, Nima Akbarpour, Mesbah Taleb, Sara Fazilat, Ariane Naziri, Alice Rahimi

Genere: Thriller

Durata: 117 minuti

Produzione: Francia, Germania, Svezia, Danimarca 2022

Distribuzione: Academy Two

"Holy Spider" è un film diretto da Ali Abbasi, distribuito in Italia da Academy Two. La pellicola è stata candidata all’Oscar ed è stata presentata in Concorso al 75esimo Festival di Cannes. Protagonista della storia è una giornalista che inizia a investigare su una serie di omicidi di prostitute nella città santa di Mashhad, in Iran. I terribili delitti celano un assassino seriale che con i suoi crimini pensa di liberare la città dai peccatori.

Holy Spider: la trama

A Mashhad, seconda città più grande dell'Iran e importantissimo sito religioso, nel 2000 vengono uccise ben diciassette prostitute. A perpetrare i terribili omicidi è un serial killer che attira le ragazze nella propria abitazione per poi eliminarle indisturbato. L'assassinio viene chiamato dai giornalisti "il ragno"; tra questi c'è Rahimi, una donna di Teheran che decide di mettersi sulle sue tracce. Si scoprirà che l'omicida si chiama Saeed Hanaei, ed è un ex-militare che crede che Dio lo abbia investito di una missione speciale: ripulire la città da donne immorali che per vivere vendono il proprio corpo.