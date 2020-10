Regia: John Whitesell

Cast: Emma Roberts, Luke Bracey, Jake Manley, Jessica Capshaw, Andrew Bachelor, Frances Fisher, Manish Dayal e Kristin Chenoweth

Genere: commedia

Durata: 138 minuti

Produzione: Stati Uniti, 2020

Distribuzione: Netflix

Data di uscita: 28 ottobre 2020

“Holidate”, diretta da John Whiteshelle, è una commedia romantica con Emma Roberts (“Scream 4”, “American Horror Story” e Chanel Oberlin in “Scream Queens”) e Luke Bracey nei panni di due giovani che odiano le festività. Qualcosa in comune che diventa punto di partenza per una storia divertente, piena di vita e allegria. Un incontro, un patto e un anno insieme, ma non con le classiche modalità, sono gli spunti per un film brillante, romantico e divertente.

Holidate: la trama

Sloane e Jackson non si conoscono, ma hanno un qualcosa di importante in comune: odiano le festività. Da Natale a Capodanno, da Pasqua alla Festa del Ringraziamento, entrambi si sono sempre ritrovati soli, a fare da baby-sitter ai piccoli della famiglia o con partner imbarazzanti, che hanno reso la situazione ancora più spiacevole. Tra parenti e amici che vorrebbero vederli impegnati seriamente, con la fatidica domanda su quando si sposeranno, nel momento in cui i due si incontrano, proprio durante un Natale come tanti, decidono di fare un accordo.

Un patto che sancisce il fingersi una coppia durante le feste per l'intero anno successivo, condividendo un odio che in due è sempre più facile da sopportare. Tutto questo, però, senza alcun coinvolgimento romantico. L'amore è infatti un qualcosa che nessuno dei due cerca. Tutto procede come previsto, mentre i momenti insieme per i due diventano sempre di più. Un anno dove tra piccoli fraintendimenti, episodi esilaranti, il rischio di farsi scoprire e festività davvero uniche, i due si scoprono e riscoprono ogni volta che si incontrano. E mentre la finzione e il loro legame si trasforma in qualcosa di più, giugno e, così, la fine dell'accordo, si avvicina