Austria, 1938: Franz Jägerstätter (August Diehl) è un contadino che vive insieme alla moglie Franziska, detta Fani (Valerie Pachner), nel piccolo villaggio di St. Radegund.

Qui la coppia è vista come un membro importante della copiosa comunità rurale, e trascorre la vita in modo semplice, con gli anni che passano segnati dalle stagioni che cambiano e dall'arrivo delle loro tre figlie.

Quando scoppia la guerra, nel momento in cui le truppe naziste fanno il loro ingresso nella sua terra natìa, Franz si oppone fermamente all'Anschluss e al sogno di Hitler di formare la Grande Germania, rifiutandosi di prestare giuramento di fedeltà al Fuhrer e al Terzo Reich, e venendo immediatamente riconosciuto colpevole di tradimento.

Lottando con la consapevolezza che la sua decisione lo porterà alll'arresto e alla morte certa, Jägerstätter trova forza nell'amore e nel sostegno della sua compagna Fani: viene portato in prigione, prima a Enns, poi a Berlino, dove sarà recluso per mesi in attesa di un processo. Nel lungo periodo di detenzione, Fani e le loro figlie sono vittime della crescente ostilità da parte degli abitanti del villaggio a causa della decisione del marito di non combattere.

Franz Jägerstätter, dopo mesi di brutale incarcerazione, viene processato, dichiarato colpevole e condannato a morte. Nonostante molte opportunità di firmare il giuramento di fedeltà, Franz continua a difendere le sue convinzioni e nell'agosto del 1943, all'età di 36 anni, viene giustiziato dal Terzo Reich.