Henry Franklin Winkler, in arte Herny Winkler, è un attore, regista, produttore cinematografico e scrittore statunitense, nato a Manhattan, borgo di New York, il 30 ottobre 1945. È principalmente noto per aver interpretato Arthur "Fonzie" Fonzarelli nella storica sitcom "Happy Days".

Henry Winkler, l'attore dal ciuffo ribelle

(New York, 30 ottobre 1945)

Henry Winkler nasce a Manhattan il 30 ottobre del 1945, figlio di Harry Irving Winkler e di Ilse Anna Maria Hadra, ambedue immigrati tedeschi di origine ebraica giunti negli Stati Uniti nel 1939.

Henry Winkler frequenta la McBurney School e consegue la laurea presso l'Emerson College nel 1967, per poi ottenere un Master nelle Belle Arti alla Yale School of Drama nel 1970.

Dopo aver girato "Happy Days" ha prodotto, interrompendo momentaneamente la sua carriera da attore, molti telefilm come "Mr.Sunshine", "McGyver" e "Storie Incredibili" e ha diretto film come "Un piedipiatti e mezzo" con Burt Reynolds.

Ha ripreso la carriera da attore negli anni Novanta partecipando a "Scream" (1996) e "Waterboy" (1998).

Henry Winkler è sposato dal 5 maggio 1978 con Stacey Weitzman, la coppia ha avuto due figli: Zoe Emily, nata nel 1980 e Max Daniel Winkler, nato nel 1983. Henry ha un figliastro, Jed, figlio della moglie avuto dal precedente marito, l'avvocato Howard Weitzman. È inoltre il padrino di Bryce Dallas Howard, figlia di Ron Howard.

Henry Winkler e il suo impegno sul fronte della dislessia

Nel 2011 Henry Winkler riceve il titolo dell'Ordine dell'Impero Britannico per il suo impegno contro la dislessia dopo aver scritto, insieme alla giornalista Lin Oliver, una serie di libri per bambini che vede protagonista Hank Zipzer un ragazzino affetto da dislessia come lo stesso Winkler. Il romanzo trae, infatti, ispirazione dall'infanzia dell'autore.

Henry Winkler e la Hollywood Walk of Fame

L'attore ottiene, nel 1981, la sua stella per il contributo all'industria televisiva. È premiato ai Golden Globe per ben due volte nella categoria Miglior Attore in una serie commedia o musicale per "Happy Days" nel 1977 e nel 1978; riceve tre Emmy Awards nelle categorie Miglior programma per bambini, per CBS Schoolbreak Special, Miglior interpretazione in un cartone animato, per "Un cucciolo di nome Clifford"

A 72 anni, Winkler vince il suo primo Emmy nella categoria Miglior Attore non protagonista - in competizione con Alec Baldwin per “Saturday Night Live”, Louie Anderson per “Baskets”, Brian Tyree Henry per “Atlanta”, Tituss Burgess per “Unbreakable Kimmy Schmidt” e Tony Shalhoub per “La meravigliosa signora Maisel” - per il ruolo di Gene Cousineau nella commedia dark “Barry”.

Alessia Arragoni