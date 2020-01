Regia: Tomohiko Ito

Cast: Haruka Fukuhara, Minami Hamabe, Takumi Kitamura, Minako Kotobuki, Takehito Koyasu, Rie Kugimiya, Tôri Matsuzaka

Genere: Animazione, fantascienza, sentimentale, colore

Durata: n/d

Produzione: Giappone, 2019

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 9 marzo 2020

I produttori del celeberrimo anime “Your Name” portano ancora una volta sul grande schermo una storia d’amore dalle tinte sci-fi in “Hello World”.

Hello World: all’insegna del viaggio nel tempo

La vicenda di “Hello World” è ambientata in un tecnologico 2027 e ruota intorno a un ragazzo timido e introverso con la passione per la lettura, Naomi Katagaki. Naomi prova dei sentimenti per una sua compagna di scuola, anch’essa come lui amante dei libri, Ruri Ichigyou, ma ha troppa paura di provare a stringere amicizia con lei a causa del comportamento distante e poco amichevole di Ruri.

Un giorno, in seguito a una strana luce dalle tinte rosse, Naomi si trova davanti un uomo misterioso vestito di bianco, che sostiene di essere lui venuto dal futuro. L’uomo gli spiega che si trova nel passato per salvare Ruri da dei terribili avvenimenti che stanno per verificarsi e Naomi, sebbene scettico, decide di seguire le sue indicazioni per salvare la ragazza.

Cast e produzione

Le somiglianze con “Your Name”, altra storia incentrata attorno a un viaggio nel tempo per salvare qualcuno, sono chiare sin dall’inizio e non stupiscono particolarmente, dato il team di produzione che ha lavorato a “Hello World”.

Il regista Tomohiko Ito è un veterano dell’animazione giapponese, avendo lavorato a svariati progetti di successo in qualità di ruoli diversi come assistente, storyboard o regista. Una delle sue opere più note è il film “Sword Art Online: Ordinal Scale - The Movie” (2016), inserito all’interno dell’omonima , famosissima saga e molto apprezzato dal grande pubblico.

Il film è distribuito da Koch Media sul territorio italiano.