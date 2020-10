Hasta el cielo: arrivare fino in cima

“Hasta el cielo”, con protagonista Miguel Herrán, Rio nella celebre serie “La Casa di Carta”, inizia come una storia romantica e di formazione, dove il personaggio principale si dedica a piccoli furti nella speranza di avere un futuro migliore. Ma dopo pochi minuti il film si rivela un thriller action a tutti gli effetti, con alcuni risvolti drammatici e sentimentali aperti nelle scene iniziali e portati poi avanti per l'intero durata della pellicola. Angel, il protagonista, diventa artefice di una scalata nel giro della criminalità, sia per i suoi compagni che per se stesso. Lui e i ragazzi diventano una delle bande più ricercate dalla polizia, considerando anche che si prendono spesso gioco di loro. Con strategie interessanti messe in atto per le rapine e sequenze cariche di suspence e adrenalina, “Hasta el cielo” risulta un ottimo film del genere.

Coinvolgente ed avvincente, la storia esplora anche la difficile condizione del protagonista, diviso tra lavoro, sopravvivenza e amore. Molte scelte che si trova costretto a compiere risiedono nel bisogno di protezione, nello scendere a patti con un mondo dove diventare qualcuno ed essere rispettato non è facile. Anche la caratterizzazione del personaggio riprende perfettamente tutti gli elementi del genere thriller e d'azione. La personalità accennata, e che si rivela maggiormente nel corso del film, rappresenta un giovane coraggioso, eroico, astuto e che sa anche quando è il momento di fare un passo indietro. Ha tutti i requisiti che lo definiscono il classico giovane che, lentamente, prenderà il posto dei boss che controllano l'intera città. Sa farsi rispettare e conoscere, anche se questo spesso si scontra con i suoi reali desideri.

Una narrazione trascinante

“Hasta el cielo” è un susseguirsi di inseguimenti, rapine e un ritmo incalzante che svela sul campo gli ottimi piani di Angel e della sua banda, lasciando lo spettatore affascinato e stupito da una strategia che risulta sempre vincente. Il protagonista rischia spesso di andare troppo oltre, di giocare eccessivamente contro la polizia, dando vita a colpi di scena inaspettati, che non puntano sul sensazionale, non cadendo così mai nel banale. Per certi versi “Hasta el cielo” è imprevedibile, cedendo al didascalico solo nelle ultime scene del film. Il simbolismo con gli insetti è circolare e ripreso più volte, anche se non esplicitato quanto meriterebbe: insetti fastidiosi simili a formiche, piccole, proprio come i ricchi vedono i poveri, dal lontano dei loro grattacieli, piccoli come formiche.

Angel si ritrova, però poi, a essere quello stesso uomo che guarda da lontano le campagne dove lui abitava, dove le persone sembrano davvero piccole come delle formiche. Apparentemente insignificanti e fastidiose. L'ottima regia e fotografia sono caratterizzate da una luce cupa, con ambientazioni notturne e un montaggio serrato, giocato sulla contemporaneità e su scene alternate, a svelare piani dove tutto è calcolato nei minimi dettagli. “Hasta el cielo”, sottilmente, ha anche un interesse per la profondità di una storia fatta di rischi, pericoli, possibilità e sacrifici. Angel si ritrova sempre e, inevitabilmente, scisso tra affari e affetti, tra dovere e piacere, ancora immaturo sulla fiducia da riporre nelle persone, su chi scegliere come alleati e chi come nemici.

Un messaggio implicito

Tra il conoscere i propri limiti, l'accontentarsi e il proteggere chi si ama, “Hasta el cielo”, narrando una storia ricca di eventi e azione, suggerisce che, ancora una volta, il potere cambia prospettive e desideri, entrando in una spirale in cui nulla è mai abbastanza. Si può essere sempre più ricchi, più importanti, più temuti e rispettati, c'è sempre un grado, livello e rango superiore. E nella brama di comando, autorità e supremazia, si finisce troppo spesso per dimenticare ciò che è veramente importante.

Giorgia Terranova