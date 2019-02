Gremlins – La serie (2019)

Regia: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros. Television

"Gremlins", la serie televisiva animata prodotta dalla collaborazione tra Warner Bros. Television e Amblin Television, approda nelle nostre case attraverso la nuova piattaforma streaming (di cui non sappiamo ancora il nome) lanciata da WarnerMedia.

Gremlins: il grande ritorno sui nostri schermi

La serie televisiva tratta la storia di Mr. Wing, il nonno cinese interpretato da Keye Luke nel film del 1984 che, nel suo piccolo negozio di cianfrusaglie a Chinatown, nascondeva il misterioso mostriciattolo. Lo show televisivo è un prequel che approfondisce le vicende legate al giovane Mr. Wing e al suo inseparabile Mogwai e forse ci svelerà qualcosa in più sulla provenienza dell'amorevole Gizmo e le regole da cui dipende la sua terribile trasformazione in Gremlin:

Non esporlo alla luce forte, che lo irrita e soprattutto a quella del sole, che lo ucciderebbe; Mai bagnarlo né dargli acqua da bere; (la regola più importante): mai nutrirlo dopo la mezzanotte.

Steven Spielberg è stato il produttore esecutivo della prima pellicola, che attinge la leggenda dei Gremlins dalla Royal Air Force durante la Seconda Guerra Mondiale, inventata per giustificare scherzosamente i guasti meccanici negli aerei della RAF, di cui furono incolpati, appunto, questi piccoli mostri. Il termine "Gremlins" entrò nella cultura popolare grazie all'autore di libri per bambini Roald Dahl, che pubblicò un libro intitolato "The Gremlins" nel 1943, basato sulle creature dispettose.

Il primo film della saga, "Gremlins" è stato un inaspettato successo commerciale: costato appena 11 milioni di dollari, ne incassò 148 milioni di dollari nei soli Stati Uniti, diventando il quarto incasso del 1984 dopo "Beverly Hills Cop", "Ghostbusters" e "Indiana Jones e il tempio maledetto". Nell'anno successivo raggiunse l'incasso di 153 milioni di dollari, il secondo, dopo "Scary Movie", del genere commedia-horror.