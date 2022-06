Trama

Trailer Regia: Anthony Hayes

Cast: Zac Efron, Susie Porter, Anthony Hayes

Genere: Thriller, colore

Durata: 97 minuti

Produzione: USA, 2021

distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 30 giugno 2022 "Gold" è un thriller di sopravvivenza diretto e sceneggiato da Anthony Hayes, che nella pellicola è presente anche in veste di interprete con un ruolo da coprotagonista insieme a Zac Efron. Le riprese del film, secondo quanto dichiarato dallo stesso Efron, sono state estenuanti in quanto sono state effettuate nel deserto dell’Australia meridionale in estate durante la pandemia. La pellicola è distribuita nelle sale da Adler Entertainment. Gold: la trama La storia segue le vicende di due vagabondi Keith e Virgil, Anthony Hayes e Zac Efron, che durante un viaggio nel deserto, in un futuro distopico, trovano la più grande pepita d'oro, mai rinvenuta prima. Presi dalla brama di ricchezza, i due iniziano a fantasticare sulle enormi opportunità che un tale bene potrebbe procurargli e iniziano a ragionare su come dissotterrare la pepita. I protagonisti decidono dunque di dividersi: Keith si metterà alla ricerca dell'attrezzatura necessaria per estrarla, l'altro resterà a controllarla e ad aspettarlo. Quest'ultimo avrà a che fare con il rigido clima del deserto, i lupi, e altri indesiderati intrusi. Mentre lotta per la sopravvivenza, l'uomo inizia a pensare di essere rimasto solo e abbandonato a un destino ineluttabile... Virgil inizia a deteriorarsi sia fisicamente che mentalmente e ad entrare in paranoia. Tra le tante cose che gli accadono: l'incontro fatale con una donna; una tempesta di sabbia in seguito alla quale rimane ferito; l'incontro con un'altra donna che afferma di essere la sorella della precedente e, infine, l'attacco da parte di cani selvatici.