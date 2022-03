Gli idoli delle donne (2022)

Regia: Pasquale Petrolo, Claudio Gregori, Eros Puglielli

Cast: Pasquale Petrolo, Claudio Gregori, Corrado Guzzanti , Ilaria Spada, Francesco Arca, Vincent Papa

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Vision Distribution, Lucky Red

Distribution, Lucky Red Data di uscita: 14 aprile 2022

Dopo il successo in solitaria come special Guest della seconda edizione di LOL e l’esperienza come Spider-Man, torna a ricomporsi la storica coppia Lillo e Greg, interpreti e registi - insieme a Eros Puglielli - del film "Gli idoli delle donne". La commedia prodotta da Lucky Red in collaborazione con Sky, Prime Video e Vision Distribution, che la distribuirà al cinema a partire dal 14 aprile, vede nel cast Corrado Guzzanti, Ilaria Spada, Francesco Arca, Maryna, Daniela Piperno e Valerio Lundini.

Gli idoli delle donne : la trama

"Gli idoli delle donne”r acconta la storia di Filippo (Francesco Arca/Lillo), un gigolò affascinante, il migliore che si possa trovare e il più desiderato. Qualsiasi donna cade ai suoi piedi, perché attratta dal suo charme e dal suo aspetto estetico. In verità, l'unica arma di Filippo è la bellezza, perché per il resto non brilla di intelligenza.

A causa di un incidente che colpisce il suo viso, però, il bel Filippo è costretto a passare sotto i ferri del chirurgo per una plastica facciale, ma il risultato non è proprio come sperato. Il gigolò si risveglia con l'aspetto di Lillo e il suo aspetto è totalmente diverso da quello precedente.

Ora che ha perso la sua avvenenza, l'uomo non riesce più a lavorare come un tempo. Disperato, decide di rivolgersi a Max (Greg), un guru nel campo della sensualità e una vera leggenda tra i gigolò.

Nonostante gli insegnamenti e gli allenamenti a cui viene sottoposto, Filippo non riesce ad avere gli stessi risultati di un tempo. L'unica donna che riesce a conquistare è una ragazza colombiana, che finisce per innamorarsi completamente di lui. La giovane, però, è la figlia di un noto trafficante di droga (Corrado Guzzanti), che darà filo da torcere a Filippo e Max...