Titolo originale: Les amours d'Anaïs

Regia: Charline Bourgeois-Tacquet

Cast: Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès, Jean-Charles Clichet, Xavier Guelfi, Christophe Montenez, Grégoire Oestermann, Anne Canovas, Bruno Todeschini, Annie Mercier, Marie-Armelle Deguy, Eric Hervé

Genere: Commedia, colore

Durata: 98 minuti

Produzione: Francia, 2021

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 28 aprile 2022

"Gli amori di Anaïs" è una commedia che ha per protagoniste Anaïs Demoustier e Valeria Bruni Tedeschi, due donne le cui strade si incrociano casualmente. Il film, diretto dall'esordiente Charline Bourgeois-Tacquet (attrice ne "L’Avenir – Le cose che verranno"), è stato presentato con successo alla 60ª Semaine de la Critique a Cannes.

La colonna sonora è curata dal maestro Nicola Piovani, che è stato premiato ai France Odeon per la Miglior Colonna Sonora.

Gli amori di Anaïs: la trama

Anaïs (Anaïs Demoustier) è una trentenne senza un lavoro, che vive alla giornata in una casa che non può neanche permettersi. La donna sembra andare sempre di corsa, sia nelle azioni che nei pensieri. La sua vita è talmente frenetica che nemmeno il fidanzato riesce a starle dietro.

Le cose cambiano quando Anaïs incontra Daniel (Denis Podalydès), un editore che perde la testa per lei, ma che è impegnato con Emilie (Valeria Bruni Tedeschi), una carismatica scrittrice che affascina immediatamente la protagonista. Quando quest'ultima incontra per la prima volta Emilie, infatti, prova un sentimento mai sentito in precedenza e cerca di fare di tutto per vederla nuovamente.

Finalmente Anaïs si ferma e grazie a questa relazione la sua vita cambierà.